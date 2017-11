Bác sĩ tìm thấy lươn trong bụng bệnh nhân

Con lươn sau khi được lấy ra khỏi bụng bệnh nhân. (Daily Mail)Một người đàn ông, 40 tuổi, sống ở Giang Tây, Trung Quốc, phải nhập viện do bị đau bụng dữ dội. Các bác sĩ đã tiến hành chụp CT để tìm nguyên nhân. Kết quả chụp CT cho thấy có một con vật hình dạng giống rắn nằm trong bụng của bệnh nhân này.Bệnh nhân 40 tuổi sau đó được giải phẫu và bác sĩ lấy ra một con lươn. Con lươn dài hơn chiếc kéo chuyên dùng trong phẫu thuật. Bệnh nhân được chăm sóc ở phòng đặc biệt của bệnh viện và đang hồi phục sức khỏe.Tuy nhiên, người này không tiết lộ lý do vì sao con lươn có thể chui vào trong bụng của mình. Trong khi đó, các bác sĩ khẳng định lươn đã đi vào bụng của bệnh nhân bằng đường hậu môn.Tháng 8, một người đàn ông ở Quảng Châu, Trung Quốc cũng phải nhập viện sau khi nhét lươn vào hậu môn để chữa táo bón. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã gắp ra một con lươn dài 0.5 mét, đầu to bằng quả bóng bàn.Bệnh nhân này tiết lộ ông được mọi người mách cách chữa trị táo bón bằng lươn nên làm theo. Sau khi cho lươn vào bên trong cơ thể, nó gây đau đớn, chui lên ruột khiến bụng của bệnh nhân trương phình như trái banh.