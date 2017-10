Bạn đã rửa táo như thế nào?

Trừ khi đó là sản phẩm hữu cơ, táo thông thường cũng được phun thuốc trừ sâu tổng hợp. Tại Hoa Kỳ, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường yêu cầu người bán phải rửa sạch táo bằng dung dịch tẩy trong hai phút và rửa lại kỹ trước khi bán cho người tiêu dùng.



Ông Lili He, một nhà hóa học thuộc Đại Học Massachusetts, Amherst cho biết: Làm cách này chỉ có thể loại bỏ vi khuẩn và chất bẩn, chứ thuốc trừ sâu thì không.



Vậy khi mua táo về nhà, bạn đã rửa táo trước khi ăn như thế nào? Rửa dưới vòi nước? Lau vào tay áo? Theo nghiên cứu mới đây, dù có rửa táo bằng nước, có lau bằng khăn hoặc tay áo đi chăng nữa, bạn đều đang làm sai.



Các nhà nghiên cứu do ông Lili He dẫn đầu đã thử nghiệm ba kiểu rửa táo khác nhau: dùng thuốc diệt nấm thiabendazole, dùng dung dịch thuốc tẩy thường được các nhà cung cấp trái cây Hoa Kỳ sử dụng, và dùng dung dịch nước với 1% baking soda. Đối với cả ba cách trên, họ đều rửa lại bằng nước sạch. Kết quả là baking soda đã loại bỏ nhiều thuốc trừ sâu hơn hai cách khác.



Các nhà nghiên cứu kết luận, nếu bạn thực sự muốn giảm thiểu phơi nhiễm, hãy rửa táo trong một hỗn hợp gồm một muỗng baking soda pha vào hai ly nước. Ngoài ra, gọt vỏ cũng là cách an toàn, nhưng với cách này, bạn sẽ mất đi chất xơ và vitamine trong vỏ táo. Còn nếu bạn làm biếng rửa táo bằng nước pha baking soda, hoặc không muốn gọt vỏ táo vứt đi, thì vẫn còn sự lựa chọn khác, đó là mua táo hữu cơ (Organic).



Nghiên cứu tại đại học Oxford (Anh) đã chứng minh nếu những người ở độ tuổi từ 50 trở lên mỗi ngày ăn một trái táo, thì nước này sẽ giảm tới 8.500 trường hợp tử vong vì bệnh tim hay đột quỵ/năm. Bởi vậy, người Anh có câu: "Mỗi ngày ăn một trái táo, cả đời không cần bác sĩ."



Táo là loại trái cây rất giàu khoáng chất và vitamin, chất xơ, đồng thời có khả năng chống oxy hóa rất tốt. Chất flavonoid có trong loại trái cây này còn mang tác dụng phòng ngừa ung thư và bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

(Qz.com)