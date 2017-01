(VienDongDaily.Com - 08/01/2017)

PENNSYLVANIA – Một bảo tàng tượng sáp tại thành phố Gettysburg, tiểu bang Pennsylvania, đã phải đóng cửa vì ế khách, và đang chuẩn bị bán đấu giá các bức tượng sáp trưng bày. Bảo tàng Tổng thống và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ sẽ bán đấu giá bộ sưu tập tượng sáp cùng các bức ảnh hiếm và tranh tường, sau khi phải đóng cửa vì vắng khách. Viện bảo tàng ở Gettysburg mở cửa từ năm 1957 để tỏ lòng tôn kính đối với Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34, ông Dwight D. Eisenhower. Tới nay, bảo tàng đã đón tiếp hơn 1 triệu du khách.Nơi đây trưng bày các bức tượng sáp có kích thước như người thật của các đời tổng thống cùng phu nhân. Các tổng thống được tạo hình trong lễ phục, còn các đệ nhất phu nhân thì được tạc tượng theo kiểu tóc và trang phục của ngày lễ nhậm chức. Tuy nhiên, việc bảo tàng vắng khách có lẽ cũng là điều dễ hiểu, vì các bức tượng sáp tại đây thật sự có phẩm chất quá kém, không hề giống người thật, và du khách có thể không biết tượng sáp là ai nếu không có bảng tên.Ông Max Felty, giám đốc hãng Gettysburg Tours, cho biết, vì bảo tàng không còn thu hút du khách, nên hãng quyết định sử dụng tòa nhà vào mục đích khác. Phiên đấu giá tượng sáp sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 1. Trong phiên đấu giá cũng sẽ xuất hiện một số đồ vật có giá trị lịch sử như những bức ảnh hiếm hoi của Tổng thống Eisenhower, do nhiếp ảnh gia của Time Life & World Wide thực hiện. Ông Eisenhower là một trong những cư dân nổi tiếng nhất của Gettysburg. Ông chuyển tới đây sinh sống sau khi kết thúc 2 nhiệm kỳ tổng thống 1953-1961.

Tổng giám đốc Apple bị giảm lương vì doanh thu kém

CALIFORNIA – Hãng công nghệ Apple đã cắt lươngcủa giám đốc điều hành (CEO), do doanh thu năm 2016 không đạt mục tiêu. Theo hồ sơ gởi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, Apple đã không đạt được mục tiêu về doanh thu trong năm qua. Theo đó, doanh thu của hãng năm 2016 là $215.6 tỷ Mỹ kim, thấp hơn 3.6% so với mục tiêu $223.68 tỷ Mỹ kim, đồng thời lợi nhuận cũng thấp hơn 0.5% so với mục tiêu $60 tỷ đặt ra.

Kéo theo đó, mức lương thưởng của CEO Apple cũng bị điều chỉnh. Ông Tim Cook nhận được $8.75 triệu Mỹ kim lương và thưởng cho cả năm 2016, giảm so với mức $10.27 triệu mà ông nhận được năm ngoái. Thu nhập của các giám đốc khác của Apple cũng giảm trong năm 2016.

Việc giảm doanh thu trong hệ thống nhân sự của Apple cho thấy 1 năm kinh doanh khó khăn của công ty. Doanh số iPhone sụt giảm, buộc hãng phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất trong nửa đầu 2017. Trong khi đó, tình hình kinh doanh iPad gần như "đóng băng", báo hiệu "cái chết chậm" đối với dòng sản phẩm này. Việc iPhone ế ẩm ảnh hưởng nặng nề đến chỉ số kinh doanh của Apple, khi mặt hàng này chiếm tới 63% doanh thu hàng năm của công ty.