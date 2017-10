Ban điều tra việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ chuẩn bị lập hồ sơ truy tố đầu tiên

Cố vấn đặc biệt Robert Mueller (Getty Images)

Một số nguồn tin hôm thứ Bảy cho biết, nhóm cố vấn đặc biệt - đang điều tra vụ Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ 2016, và có thể có liên quan đến ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump - đang chuẩn bị truy tố ít nhất là 1 người chưa được công bố danh tính. Thông báo truy tố và bắt giữ đã được đại bồi thẩm đoàn phê chuẩn, và có thể được công bố sớm nhất là vào thứ Hai.



Các luật sư của Cố Vấn Đặc Biệt Robert Mueller đã có mặt tại tòa án liên bang ở Washington DC vào hôm thứ Sáu, bao gồm cả 1 công tố viên cao cấp chuyên về các vụ án gian lận. Nhân viên tòa án xác nhận một hồ sơ truy tố đã được nộp lên tòa vào thứ Sáu. Hồ sơ truy tố vẫn đang được niêm phong theo lệnh của quan tòa liên bang.



Ông Mueller và các phụ tá đang điều tra xem, liệu có sự thông đồng nào giữa thành viên của ban tranh cử của ông Trump và Nga trong cuộc bầu cử 2016 hay không, và tổng thống có bị coi là cản trở công lý hay không. Ông Mueller cũng đang tìm hiểu các vấn đề tài chính của một số phụ tá thân cận của ông Trump.



Cuộc điều tra của ông Mueller được giám sát bởi Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Phó Bộ Trưởng Tư Pháp Rod Rosenstein bổ nhiệm ông Muller vào tháng Năm, để lãnh đạo cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử, sau khi Giám Đốc FBI James Comey bị Tổng Thống Trump sa thải. Ông Comey trước đó đang dẫn đầu cuộc điều tra Nga cho đến khi ông bị mất việc. Ông Muller cũng từng là giám đốc của FBI. Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đã tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc điều tra.



Các mục tiêu điều tra của ông Mueller bao gồm cả cựu chủ tịch ban tranh cử của ông Trump - ông Paul Manafort, và cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, cùng nhiều người khác. Theo quy định về các cuộc điều tra được chính phủ giám sát, Phó Bộ Trưởng Rosenstein có thể đã được thông báo về việc truy tố, trước khi hồ sơ được trình lên đại bồi thẩm đoàn.



Ngoài cuộc điều tra của ông Mueller, 3 ủy ban của Quốc Hội cũng đang mở các cuộc điều tra riêng về việc Nga can thiệp bầu cử.