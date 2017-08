Bạn gái mang bầu ‘bắt chước’ rèn cơ chân giống C. Ronaldo

Georgina Rodriguez đăng tải trên trang cá nhân khoe cách tập luyện tại địa điểm quen thuộc.

Người yêu của C. Ronaldo tỏ ra rất thành thạo với dụng cụ tập luyện tại nhà. Georgina Rodriguez diện trang phục được thiết kế riêng thực hiện động tác co duỗi hai chân theo đúng bài tập của bạn trai. Đầu tháng 8, C. Ronaldo cũng khoe video tập luyện tại đây để sẵn sàng cho mùa giải mới.

C. Ronaldo luyện cơ chân tại nhà

Người mẫu khoe vòng ba chuẩn mực và nhận được không ít lời khen từ các fan qua bình luận bên cạnh video.

Trang phục của Georgina Rodriguez do công ty DanFive, thuộc sở hữu của Daniela Ospina, vợ cũ của James Rodriguez. Tiền vệ người Colombia từng là đồng đội với C. Ronaldo ở Real Madrid. Anh này vừa chuyển tới khoác áo Bayern Munich sau khi không được HLV Zidane trọng dụng.

“Cảm ơn bạn @ daniela_ospina5. Thiết kế đẹp, mặc rất vừa vặn, thoải mái khi tập luyện. Tôi chúc bạn nhiều thành công trong dự án mới. Mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn”, Georgina Rodriguez chú thích cho video.

Georgina Rodriguez được cho là đang mang bầu và sinh em bé vào cuối năm. Công khai là bạn gái của C. Ronaldo, cô được lòng “nhà chồng”, xây dựng mối quan hệ tốt với bà Dolores cũng như chị gái Katia Aveiro của siêu sao Bồ Đào Nha.

>> Video Georgina Rodriguez bắt chước tập giống C. Ronaldo