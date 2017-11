Bạn gái muốn C. Ronaldo cảm thấy yên bình mỗi khi trở về tổ ấm

‘Em sẽ luôn ở bên cạnh anh yêu, mang đến cho anh sự ủng hộ hết mình, tình yêu, sự yên bình và mọi điều có thể khi anh trở về nhà’.

Ngày 23/10, C. Ronaldo lần thứ hai liên tiếp giành giải The Best của FIFA. Một tuần sau, Georgina Rodriguez nhắc lại giải thưởng trên tài khoản Instagram của cô với thông điệp tình cảm dành cho bố của đứa con trong bụng mình.

C. Ronaldo và Georgina Rodriguez cùng hai danh hiệu từ FIFA. Ảnh: NS.

“Thật là một ngày đặc biệt. Chúng ta đã uống mừng, tất nhiên không phải đồ có cồn. Danh hiệu xứng đáng của anh, cho tất cả nỗ lực, sự cống hiến, hy sinh và nhiều giờ tập luyện để đạt được đỉnh cao”, người mẫu viết chú thích cho hình ảnh hai người cùng cầm danh hiệu The Best.

Georgina Rodriguez chia sẻ: “Cuộc sống của anh là bóng đá, anh luôn nghĩ về nó và nó cũng là động lực để đưa anh tiến về phía trước. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh yêu, mang đến cho anh sự ủng hộ hết mình, tình yêu, sự yên bình và mọi điều có thể khi anh trở về nhà”.

Dòng tâm trạng của Georgina Rodriguez xuất bản trên trang cá nhân ngay trước khi C. Ronaldo thi đấu khi Real Madrid phải làm khách của Tottenham trên sân Wembley ở Champions League. Đội bóng hoàng gia bất ngờ để thua đau 1-3 khi Dele Alli (hai bàn) và Eriksen lập công cho chủ nhà. C. Ronaldo chính là người ghi bàn danh dự cho Real Madrid.

Georgina Rodriguez và C. Ronaldo đang trong thời gian hạnh phúc chờ đón đứa con gái đầu lòng chào đời vào tháng 11 tới. Siêu sao người Bồ Đào Nha có ba cậu con trai riêng, ra đời theo phương pháp thụ tinh nhân tạo.