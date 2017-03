Ban nhạc Bad Boys Blue bị tai nạn, không thể đến VN

HÀ NỘI - Ban tổ chức đêm nhạc Bad Boys Blue với Sandra dự tính diễn ra tại Hà Nội vào ngày thứ Bảy, 11 tháng 3, cuối tuần này đã vừa chính thức thông báo hủy bỏ chương trình. Lý do là ban nhạc bị tai nạn xe cộ, và chương trình sẽ bị trì hoãn đến một thời điểm chưa được ấn định.



Trước thềm show diễn một tuần, ban nhạc Bad Boys Blue gặp nạn nên không thể có mặt tại Việt Nam. Nữ ca sĩ Sandra hàng đầu của Đức, người dự định sẽ hát chung sân khấu với Bad Boys Blue tại Hà Nội, đã đề nghị không tăng tiền thù lao dù thời gian biểu diễn của cô trong chương trình sẽ tăng lên gấp đôi so với dự tính ban đầu.

Tuy nhiên, theo phía ban tổ chức, họ nhận thấy sự thiếu hụt của Bad Boys Blue sẽ khiến cho đêm nhạc mất đi sự giao kết cảm xúc giữa các nghệ sĩ, khán giả sẽ không có được một đêm nhạc trọn vẹn và thăng hoa như dự tính.

Khi hay tin có tai nạn, ban đầu, ban tổ chức cũng muốn tiếp tục tổ chức đêm nhạc với sân khấu do một mình Sandra làm chủ, nhưng sau cùng, họ đã quyết định tạm hoãn đêm nhạc ngày 11/3 đến thời điểm phù hợp hơn, khi John McInerney - giọng ca chính của Bad Boys Blue - bình phục và sẵn sàng trở lại sân khấu.



Ban tổ chức đã gọi điện cho các khán giả đã mua vé để xin lỗi về sự việc bất khả kháng này. Toàn bộ vé đã phát hành sẽ được ban tổ chức đến gặp từng khán giả để nhận lại vé và hoàn tiền 100%.



Nguyễn Thùy Dương, người đứng đầu ban tổ chức đêm nhạc cho biết, “Tất cả những gì chúng tôi làm đều hướng tới khán giả. Mặc dù tổn thất của việc tạm dừng show trong thời điểm này còn lớn hơn rất nhiều so với việc tiếp tục tổ chức, nhưng chúng tôi vẫn quyết định như vậy vì trân trọng cảm xúc của khán giả.”



Vào ngày 3/3, trên đường di chuyển từ Novosibirsk tới Tomsk (tại nước Nga) để chuẩn bị cho đêm nhạc ngày 5/3 diễn ra tại Tomsk, xe chở ban nhạc Bad Boys Blue bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng. Tất cả ban nhạc và tài xế đều bị thương, trong đó, nam ca sĩ hát chính - John McInerney - bị chấn thương nặng nhất với phần xương đùi bị gẫy.



Trước khi được giải phẫu, mặc dù rất đau đớn nhưng John McInerney đã trực tiếp gọi điện cho ban tổ chức để xin lỗi vì tai họa ngoài ý muốn này. Anh cũng bày tỏ sự xin lỗi chân thành đến khán giả Việt Nam, vì đã không thể đến theo kế hoạch.