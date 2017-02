(VienDongDaily.Com - 02/02/2017)

Tham dự buổi họp, ngoài ban tổ chức còn khoảng trên dưới 100 vị đại diện các tổ chức, hội đoàn, chính đảng, cơ sở thương mại đã ghi danh tham gia diễn hành cùng một số cơ quan truyền thông.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Để chuẩn bị chu đáo cho cuộc Diễn Hành Tết Đinh Dậu vào ngày thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017 (mùng 8 Tết); Ban Tổ Chức cuộc diễn hành đã triệu tập buổi họp lần chót vào lúc 7 giờ tối thứ Tư, 1 tháng 2, 2017 tại văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali trên đường Garden Grove.



Mọi người chăm chú theo dõi lời trình bày của anh Đỗ Tân Khoa, thành viên ban tổ chức diễn hành. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau phần chào cờ và mặc niệm, ông Phát Bùi, Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện đông đủ của các vị đại diện các đơn vị diễn hành. Ông Phát Bùi cũng giới thiệu các thành viên ban tổ chức đang có mặt và mời anh Đỗ Tân Khoa trình bày lộ trình cuộc diễn hành.



Một bản đồ lộ trình được chiếu trên màn ảnh rộng. Anh Đỗ Tân Khoa đã trình bày chi tiết về lộ trình. Cuộc diễn hành sẽ bắt đầu trong khoảng từ 8 giờ 30 đến 9 giờ sáng. Khởi đi từ đầu đường Purdy - Bolsa và kết thúc ở ngã tư Bushard - Bolsa.

Đông đảo người tham dự buổi họp, một số người đến sau phải đứng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong lễ khai mạc sẽ có nghi thức cung nghinh Đất Nước Thiêng và Bài Vị các Vua Hùng. Kế tiếp có Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ. Ban nhạc với khoảng 50 nhạc công sẽ đến trước khán đài làm lễ chào cờ. Sau đó, Trưởng Ban Tổ Chức (ông Phát Bùi) chào mừng và giới thiệu quan khách. Lời cảm tạ của Trưởng Ban Điều Hành (ông Ngô Thiện Đức). Đoàn trống Thiên Ân gióng trống khai mạc. Lời chào mừng của Thị Trưởng Westminster. Cắt băng khai mạc. Biểu diễn tiết mục Con Rồng Cháu Tiên do Vũ đoàn Việt Cầm. Đốt pháo, múa lân. Hát Cô Gái Việt và trên trời có máy bay kéo theo đại kỳ VNCH. Grand Marshal rồi đến Ban Tổ Chức CĐNVQG Nam Cali. Liên Quân diễn hành và các đoàn diễn hành tiếp theo. Bế mạc đúng 12 giờ trưa.

Anh Đỗ Tân Khoa cũng hướng dẫn mọi người biết nơi tập trung xe hoa cũng như các đơn vị diễn hành. Vị trí khán đài và vị trí dành riêng cho các cơ quan truyền thông. Ông Phát Bùi, ông Richard Bùi Đẹp và ông Ngô Thiện Đức cùng với anh Đỗ Tân Khoa đã giải thích tường tận nên không có ai nêu thắc mắc.



Sau đó, anh Đỗ Tân Khoa điểm danh các đơn vị đã ghi danh để biết đích xác số đơn vị tham dự. Tổng cộng có 95 đơn vị diễn hành theo danh sách do Ủy Ban tổ chức cung cấp và đây không phải là thứ tự trong cuộc diễn hành, gồm:



Cộng Đồng NVQG Nam Cali

Hội Đền Hùng

CLB Hùng Sử Việt

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ

Hải Quân

Không Quân

Cảnh Sát Quốc Gia

Nhẩy Dù

Thủy Quan Lục Chiến

Biệt Động Quân

Thiếu Sinh Quân

Võ Bị Quốc Gia

Quân Cảnh

Nữ Quân Nhân

Quân Trường Đồng Đế

Tập Thể Chiến Sĩ

Cựu Sinh Viên Trừ Bị Thủ Đức

Nha Kỹ Thuật

Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal

Dân Biểu Liên Bang Lou Correa

Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn

Dân Biểu Tiểu Bang Travis Alan

Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn

Giám Sát Viên Todd Spitzer

Giám Sát Viên Andrew Đỗ

Nghị Viên Michael Võ

City Westminster

City Garden Grove

Star Sun Solar

Advance Beauty College

American Tigers Inc. Taekwondo

Apogee Internation by Dr. Kimberly

California State Military Reserve

CLB Tình Nghệ Sĩ

Hội Từ Bi Phụng Sự

Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley

Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và đồng minh

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Districh Attorney Tony Rackaukas

Đông Trùng Hạ Thảo Hải Lê

Học Khu Garden Grove

Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức

Hanh Le Financial

Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng

Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long

Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt

Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương

Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt

Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ

Hội Thiện Nguyện LL

Khóa 5 Sĩ Quan Thủ Đức và Hậu Duệ

Lâm Thúy Vân * Thông Vũ Real Estate

Lampson Aesthetics Medical Group

Lee Sanwiches

Lexor

Lexus of Westminster

Liên Minh Quân Dân, Cán, Chính

Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai

Loara High School

MC Garvin Intermdiate

Michael Đào Medical Group

Midway Santitary District

Miếu Bà Chúa Sứ Thánh Mẫu Núi Sam Châu Đốc

Nha Sĩ Lan Hương

OC Autisum Foundation

Oxford Academy

Pechanga

Pháp Luân Công

Nghị Viên Samiento Santa Ana

Trường Santiago High School

Thomas Đào Realty

Tiếng Gọi Tình Thương

Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới

Tổng Hội Sinh Viên

Trẻ Khỏe Đẹp

Trung Tâm Tiếng Tơ Đồng

Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng

Trung Tâm Vovinam Nguyễn Bá Học

Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Biên Hòa Hải Ngoại

US Nutrilab Corporation

Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo (chùa Phật Quang)

VHOG

Vice Chair Diana Lee Carey

Viện Bảo Tàng Lịch Sử QLVNCH Hậu Duệ

Việt Mỹ Media

Viet TV Global

Vietnam American Televison 57.3

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Vietnames American Chamber of Commerce

Vietnam Rainbow

Viet TV 56.7

Võ Đường Đặng Huy Đức

Western High School

Westminster High School

Westminster School District.