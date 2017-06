Ban Trị Sự PG Hòa Hảo Nam Cali tổ chức đại lễ kỷ niệm Ngày Khai Đạo

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Hàng năm vào ngày 18 tháng 5 âm lịch các tín đồ PG Hòa Hảo ở quốc nội và hải ngoại đều long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH). Năm nay kỷ niệm năm thứ 78 ngày trọng đại nhất của đạo, Ban Trị Sự PGHH miền Nam California đã tổ chức buổi lễ thật trang nghiêm long trọng vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017, tại hội trường South West Senior Center, 2201 W. McFadden Ave, Santa Ana, CA 92704.





Rước chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ vào lễ đài. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Khởi đầu buổi lễ, đoàn lân Thanh Niên Đoàn PGHH, các võ sinh Thiếu Lâm Thất Sơn thuộc võ đường của võ sư Phan Thanh Hải, Đoàn Thanh Thiếu Niên Châu Đạo Cao Đài cùng một số đông tín đồ PGHH mặc đồng phục màu nâu rước chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ từ hội quán vào lễ đài đặt trong hội trường. Quan khách và các đồng đạo PGHH có mặt đều đồng loạt đứng lên nghênh đón chân dung vị giáo chủ sáng lập nền đạo PGHH, quy tụ được gần hai triệu người dân tại miền Tây nước Việt chỉ trong thời gian vài năm ngắn ngủi.



Sau nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm, ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn khai mạc. Sau lời chào mừng quan khách và đồng đạo, ông Ngô Văn Ẩn nói, “Hàng năm vào ngày 18 tháng 5 âm lịch, toàn thể anh chị em đồng đạo từ trong quốc nội cho đến hải ngoại, đều long trọng tổ chức, kỷ niệm ngày lễ trọng đại nhứt của đạo PGHH.





Thị Trưởng Tạ Đức Trí trao Bằng Vinh Danh cho ba vị trong ban tổ chức đại lễ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



“Hôm nay, dù xa cách quê hương, ở nơi hải ngoại, nhưng với tinh thần thương Thầy, mến Đạo, cùng hòa mình với toàn thể tín đồ, PGHH và người Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới, Ban Trị Sự PGHH miền Nam California hôm nay thành kính long trọng tổ chức trọng thể ngày Đại Lễ Khai Đạo, để tưởng nhớ đến công ơn vô lượng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đã dày công khai sáng nền đạo PGHH, hoằng hóa chúng sanh vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) tại làng Hòa Hảo, Quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc.”



Đến tham dự đại lễ do Ban Trị Sự PGHH miền nam Cali tổ chức có Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, quyền Đầu Tộc Châu Đạo Cao Đài, Phó Nội Vụ Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ; Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Lợi (thành viên HĐLT) và phái đoàn Châu Đạo Cao Đài; Hiền Tài Ngô Thiện Đức; Sư Trí Tấn thuộc tu viện Đại Đăng, Đốc Sự Châu Văn Đễ( Chủ tịch Hội Lăng Ông Bà Chiểu), Giáo sư Trần Đức Thanh Phong, kỹ sư Châu Minh Ba, kỹ sư Phạm Ngọc Lân (Tây Ninh Đồng Hương Hội), ông Nguyễn Văn Hoàng (Đại Việt QDĐ), song thân Thị Trưởng Trí Tạ; thân mẫu Nghị Viên Thu Hà Nguyễn cùng một số cơ quan truyền thông.





Đông đảo quan khách và đồng hương tham dự đại lễ ngày Khai Đạo PGHH năm thứ 78. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Về phía dân cử có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, anh Lý Vĩnh Phong (đại diện Dân Biểu Alan Lowenthal), cô Christy Linh Lê (đại diện Dân Biểu Lou Correa), ông David Nguyễn (đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn), bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ Tịch CĐNVQG liên bang Hoa Kỳ), tất cả khoảng 400 quan khách và đồng đạo PGHH.



Sau phần giới thiệu quan khách do hai MC Trần Văn Tài và cô Mai Chân, nghi thức tôn giáo PGHH được cử hành đơn giản nhưng trang nghiêm trươc bàn thờ. Sau đó, ông Hội Trưởng Nguyễn Thanh Giàu tuyên đọc bài “Sứ Mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ” do chính tay ngài viết tại Bạc Liêu năm 1942 khi Ngài mới 22 tuổi.

Tiếp tục chương trình, ông Trang Văn Mến (Thủ Quỹ Ban Trị Sự PGHH) lên trình bày về “Ý Nghĩa Ngày Đại Lễ 18 Tháng 5.” Sau khi lược qua tiểu sử Đức Huỳnh Giáo Chủ, ông Trang Văn Mến nhắc lại một số điều Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên dạy bổn đạo cách hành đạo. Ngài khuyên, “Tới với Ta chớ đem đồ cúng / Chỉ đem theo hai chữ lòng thành” hay “Phật chẳng qua dụng chữ tín thành / Chớ nào dụng hương, đăng, trà quả.” Các tín đồ hãy “Ráng tĩnh tâm dẹp được lòng tà, thì được thấy Phật Tiên, Thần Thánh”, nghĩa là “Làm gian ác là quỷ là ma, làm chơn chánh là Tiên là Phật”, và Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy người tín đồ phải giữ tứ ân: Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân tam bảo, Ân đồng bào và nhân loại. Tín đồ PGHH phải là một người con hiếu thảo với gia đình, tổ tiên, ông bà cha mẹ và còn là một công dân tốt trong một quốc gia dân tộc, một trò ngoan đối với Thầy Tổ và Tam Bảo, cuối cùng là một người hữu ích cho nhân quần xã hội. Được như thế là đã hoàn thành giai đoạn tu nhân và chỉ cần bước thêm bước nữa là hoàn thành Phật đạo tức là tiến đến con đường giải thoát vậy.”





Các vị chức sắc PGHH cử hành nghi thức tôn giáo PGHH trước bàn thờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau cùng, ông Trang Văn Mến kết luận, “Nhân ngày khai sáng nền đạo PGHH năm nay, chúng tôi cùng quý vị suy gẫm về công đức sâu dầy của đấng Tôn Sư, cùng những lời giáo huấn của Ngài, để cố tu hành tinh tấn bằng cách chúng ta hãy dang rộng vòng tay, đùm bọc lẫn nhau và nhất là thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu đắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học Đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh như đức Thầy đã chỉ dạy, hầu thực hiện một Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo / Nhà Phật con Tiên hé miệng cười.”



Kế đến hai đồng đạo Phan Thanh Hải và Thái Mỹ Nỉ lên diễn ngâm một đoạn trong quyển bốn “Giác Mê Tâm Kệ” do Đức Huỳnh Giáo Chủ viết vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão tại làng Hòa Hảo.



Sau phần diễn ngâm, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng đại diện Hội Đồng Liên Tôn và các vị dân cử được mời lên lễ đài phát biểu và trao bằng Vinh Danh cho Ban Trị Sự PGHH. Thị Trưởng Tạ Đức Trí và bác sĩ Võ Đình Hữu trong lời phát biểu đã làm nức lòng các tín đồ PGHH.



Vị Thị Trưởng gốc Việt cho biết, khi ông còn là một cậu bé ở Việt Nam, ông là người hay ra mở cửa đón các vị khách đến thăm cha ông để hỏi han ý kiến, bàn bạc chuyện đời chuyện đạo, trong đó có cụ Lê Quang Liêm và một số chức sắc của PGHH, do đó ông đã biết về đạo PGHH ngay từ thời thơ ấu và rất kính phục Đức Huỳnh Giáo Chủ. (Thị Trưởng Tạ Đức Trí mời song thân ông đứng lên để cho thấy lời ông nói đúng sự thật).



Ngay sau đó, ông Nguyễn Thanh Giàu hứa kỳ tới, ông sẽ mời thân phụ của Thị Trưởng Tạ Đức Trí lên nói về PGHH cho mọi người nghe.



Kế tiếp, bác sĩ Võ Đình Hữu càng làm cho các tín đồ PGHH thán phục khi ông không phải đồng đạo PGHH nhưng thuộc lòng một số bài thơ cũng như bài sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Bác sĩ Võ Đình Hữu làm cho hội trường như nổ tung khi ông tuyên bố: “Năm 2020, Việt Cộng ký với Trung Cộng, giao nước Việt Nam trở thành một quận, huyện của Tàu, nhưng tôi tin tưởng ngày đó Đức Huỳnh Giáo Chủ sẽ tái xuất hiện để cứu Việt Nam, Việt Nam sẽ tồn tại và tồn tại vĩnh viễn, không bao giờ lọt vào tay Tàu Cộng.”



Sau những tràng pháo tay tưởng như không dứt của các tín đồ PGHH dành cho hai vị dân cử, ông Phó Hội Trưởng Lưu Văn Kiệm, thay mặt ban tổ chức lên cảm tạ quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng đạo khắp nơi về tham dự, đồng thời mời mọi người ở lại dùng cơm chay chung vui với các tín đồ PGHH trong ngày trọng đại này.



Ban tổ chức cũng thông báo, vào ngày 10 tháng 6, 2017 Ban Trị Sự PGHH Trung Ương Hải Ngoại sẽ tổ chức Đại Hội Đạo tại Hội Quán Ban Trị Sự /PGHH tại Washington DC và ngày 11 tháng 6, 2017 sẽ tổ chức Đại lễ Kỷ niệm Ngày Khai Đạo tại hội trường Schweinhaut Senior Center, 1000 Forestglen Road, Silver Spring, MD. 20901.



Ngoài ra, quý đồng hương muốn tìm hiểu đạo PGHH xin vào mạng lưới điện toán toàn cầu tại địa chỉ: http://hoahao.org hay http://tuoitrephatgioahoahao.com và liên lạc về hoahao@hoahao.org.

Được biết, ngoài đại lễ do Ban Trị Sự PGHH tổ chức, cùng ngày, một đại lễ Khai Đạo PGHH khác do ông Huỳnh Kim (GHPGHH TƯ) tổ chức tại hội trường thành phố Westminster và sẽ còn một đại lễ khác do tiến sĩ Lê Phước Sang (PGHH TƯ) tổ chức.