Bang bang Thanh Lan về VN hát sau 25 năm

SÀI GÒN - Nữ ca sĩ nổi tiếng với các nhạc phẩm Pháp sẽ trình diễn tại Sài Gòn vào đêm 29 tháng 7 với đêm nhạc chủ đề “Bang Bang Khi Xưa Ta Bé.” Mạng tin VnExpress cho biết “Thanh Lan tái ngộ khán giả trong nước với khoảng 20 ca khúc Pháp, Việt từng làm nên tên tuổi của chị trước đây. Lần đầu tiên chị cũng song ca với Tuấn Ngọc, Elvis Phương tại chương trình” này.

Theo Wikipedia, ca sĩ Thanh Lan, 69 tuổi, tên thật là Phạm Thái Thanh Lan, sinh tại thành phố Vinh, Nghệ An. Bà được nổi tiếng tại miền Nam VN từ cuối thập niên 1960, cùng thời điểm Sài Gòn có những chương trình truyền hình đầu tiên. Cùng ca sĩ Nhật Trường, Thanh Lan đã hát các tình khúc Trần Thiện Thanh. Bà cũng đóng phim, đóng kịch, viết truyện phim, v.v.. Sau năm 1975, bà tiếp tục ca hát tại miền Nam. Vào năm 1993, Thanh Lan bay sang Mỹ và định cư tại California, tiếp tục trình diễn và hoạt động trong lãnh vực âm nhạc. Nay bà về trong buổi show đầu tiên mà có lẽ nhắm vào thành phần khán giả từng biết tên bà mấy chục năm trước.

Giàn khoan Trung Cộng trở lại hải phận VN

Giàn khoan lớn của Trung Quốc từng gây sóng gió trong quan hệ Việt-Trung sẽ hoạt động ngay gần cửa vịnh Bắc Bộ trong ba tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay.

Theo thông báo ngày 16/6 của Cục Hải Sự Trung Quốc, giàn khoan Haiyang Shiyou-981 mà Việt Nam thường gọi là Hải Dương-981 sẽ hoạt động tại giếng Lăng Thủy 25-4-1, cách đảo Hải Nam 74 hải lý về hướng nam.

Báo Thanh Niên của Việt Nam đăng một tin ngắn vào trưa ngày thứ Ba, trong đó có đoạn cho rằng giàn khoan của Trung Quốc “đang hoạt động phi pháp” tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định. Nhưng sau khoảng 1 giờ, báo đã rút tin và không đưa ra lời giải thích.

Gỡ diều cho con, cô giáo bị điện giật chết

KON TUM - Cô Ly Ly dùng cây sắt để gỡ diều bị mắc trên dây điện nên bị điện giật chết tại chỗ. Tai nạn xảy ra vào khoảng 1:30 trưa thứ Ba. Bé Nguyễn Thanh Vũ, 5 tuổi ngụ tại thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, chơi thả diều ngay trước cổng nhà.

Khi diều của bé Vũ bị trên mắc dây diện, cô Nguyễn Thị Ly Ly, 35 tuổi, giáo viên trường mầm non Họa My, xã Tân Cảnh, mẹ của cháu Vũ, leo lên bờ rào, lấy cây sắt để gỡ. Tuy nhiên, cô Ly bị điện giật chết tại chỗ.



Con nhảy lên đạp bố giữa tiệm net vì bị tát

THANH HÓA – Bị đánh trong lúc mãi mê chơi game, một em trai đã đá vào cha. Vụ này xảy ra vào ngày thứ Hai. Một ông tìm thấy con trai mình đang mải chơi game trong quán Internet trên đường Ngô Quyền, thành phố Thanh Hóa. Người cha đã đến tháo tai nghe rồi tát vào mặt em trai và bắt về nhà. Đứa con vừa rời khỏi ghế thì tiếp tục bị đánh, liền quay lại và đạp thẳng vào bụng cha.

Video an ninh trong tiệm đã ghi lại hình ảnh người con trai nhảy lên đạp cha.

Vào cuối tháng Năm, bạo động cũng xảy ra tại một tiệm khác. Lúc đó một ông đã nóng giận vì con đến chơi game, liền cầm cây vợt đến tiệm để đập bể nhiều màn ảnh máy điện toán và nói với chủ tiệm, "Hết bao nhiêu tiền tao trả. Đầu độc con tao à!" Vụ đập mành ảnh này xảy ra chiều 28 tháng 5 tại một quán Internet ở phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vụ Formosa: Cục trưởng bị cách chức

HÀ NỘI - Tổng cục Môi Trường, Bộ Tài Nguyên - Môi Trường đã quyết định cách chức cục trưởng Cục Kiểm Soát Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường là ông Lương Duy Hanh.

Trước đó, ban Kiểm Tra Trung Ương đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lương Duy Hanh sau khi xem xét trách nhiệm liên quan đến sự cố môi trường tại bốn tỉnh miền Trung do Formosa gây ra.

Theo báo Tuổi Trẻ, Lương Duy Hanh bị xem là “thiếu trách nhiệm trong thanh tra đối với dự án Formosa; không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm của Formosa.”



Vịt chết hàng loạt sau một đêm

QUẢNG NAM - Tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, nhiều gia đình đã trình báo về hiện tượng vịt nuôi bầy và cá tự nhiên chết hàng loạt chỉ sau một đêm ở khu vực khe nước Dốc Đỏ, thuộc thôn An Chánh. Sau hiện tượng vịt chết bất thường, các hộ dân đã yêu cầu xã báo với Phòng Tài Nguyên Môi Trường và công an huyện Đại Lộc để điều tra.

Rạng sáng thứ Ba, dân ở thôn An Chánh mang thức ăn ra cho vịt thì thấy hàng chục con vịt bỗng lăn ra chết. Lo lắng cho đàn vịt cả ngàn con sẽ tiếp tục chết, gây thiệt hại kinh tế lớn nên họ đã kéo nhau lên trụ sở UBND xã Đại Tân yêu cầu ngành chức năng sớm điều tra.

Chủ tịch xã Đại Tân nói ngày thứ Ba, "Chúng tôi đã cử người xuống kiểm tra thì ghi nhận có hiện tượng vịt và cá chết nhưng mật độ không lớn. Giải pháp tạm thời là khuyến cáo cho người dân đưa toàn bộ số đàn vịt nuôi ra khỏi khe nước Dốc Đỏ để các đơn vị chức năng điều tra, xác định nguồn nước ở khe này có bị ô nhiễm dẫn đến vịt, cá chết hay không.”

Hai tháng trước cũng xảy ra hiện tượng cá chết ở Dốc Đỏ và người dân địa phương cho rằng nguyên nhân có thể do nhà máy đang vận hành ở xã Đại Tân xả thải. Cho tới nay các quan chức địa phương vẫn không tìm ra nguyên nhân gây chết cá, vịt để giúp dân.



100,000 tấn điều kẹt cứng ở cảng

SÀI GÒN - “Hiện nay, có hơn 100 ngàn tấn điều thô đang lênh đênh trên biển chưa vào đất liền vì bị kẹt ở cảng đi, cảng trung chuyển và cảng đến trong nước. Lý do kẹt có cả chủ quan lẫn khách quan, về phía trong nước sẽ dễ xử lý. Còn tại nước ngoài thì khó hơn, phải nhờ đến các bộ, ngành liên quan can thiệp giúp,” ông Đặng Hoàng Giang, phó chủ tịch Hiệp Hội Điều Việt Nam, Vinacas, lên tiếng than phiền.

Tình hình đã diễn ra hơn tháng nay nhưng thời điểm gần đây xảy ra tương đối nghiêm trọng và Vinacas đã có công văn hỏa tốc phản ánh lên các cơ quan chức năng, đề nghị làm việc với các hãng tàu nước ngoài, xem xét lý do để có hướng xử lý.

Nguyễn Đức Thanh, chủ tịch Vinacas cho biết, thông thường thời gian vận chuyển kể từ lúc xếp hàng lên tàu tới cảng tối đa chỉ từ 30-45 ngày, nhưng hiện nay thời gian vận chuyển đến mất 60-70 ngày.

Có lô hàng về gần tới cảng đến thì mới có vận đơn gốc, Bill of Landing, có lô hàng nằm tại cảng trung chuyển, Malaysia, Singapore, 30 ngày trước khi về Việt Nam. Khi về tới Việt Nam lại bị kẹt tại cảng Cát Lái, do hàng hóa ùn ứ dẫn đến việc thông quan rất chậm.