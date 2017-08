Băng đảng Việt thuê nhà ở Úc để trồng cần sa

Nhà được thuê với giá cao hơn thị trường, và rồi bị phá nát ở bên trong để trồng cần sa. (7News)BRISBANE - Cảnh sát Úc cho biết các băng đảng tội ác Việt Nam đang thâm nhập vào nhiều khu vực ở thành phố Brisbane, thuê nhà, rồi biến nhà cho thuê thành trang trại trồng cần sa trong nhà.Sau đó, các băng đảng này dùng lợi nhuận từ cây cần sa để nhập cảng những loại ma túy mạnh hơn, như heroin và "đá." Theo người am hiểu, "đá" là tiếng lóng chỉ chung cho các loại ma túy tổng hợp, có chứa chất methamphetamine (meth) và amphethamine (amph).Một nghi can gốc Việt được che mặt trong lúc bị cảnh sát bắt (7News)Brisbane nằm ở ven biển miền đông bắc nước Úc. Tin này được đài truyền hình 7News loan tải vào ngày thứ Tư, 16 tháng Tám, 2017.Cảnh sát cho biết băng đảng này nhắm mục tiêu vào chủ nhà trong cộng đồng người Việt, những người quảng cáo cho thuê nhà ở vùng ngoại ô, như khu vực Heathwood, Forest Lake, Inala, Springfield, Doolandella và Sunnybank.Thanh tra Lance Vercoe của Sở Cảnh Sát Queensland cho biết, "Thành viên trong các băng đảng thường tạo bề ngoài là người lịch sự, tốt, trả tiền cao hơn thị trường cho thuê nhà. Nhưng sau đó, họ bắt đầu thay hình đổi dạng ngôi nhà, thậm chí gây thiệt hại tới mức hàng chục ngàn Úc kim, đóng đinh đầy tường để treo những chậu cần sa, đổ đất đầy sàn nhà và tưới nước đến mục cả thảm."Đây là khám phá mới nhất của cảnh sát Úc sau khi họ bí mật đột kích vào một "trại trồng cần sa" ở Heathwood. Nhà chức trách cho biết trên toàn tiểu bang Queensland, mỗi tháng họ tìm thấy khoảng 10 ngôi nhà như thế này, được dùng cho việc trồng cần sa.Theo Thanh tra Lance Vercoe, thoạt nhìn, những ngôi nhà này trông rất bình thường. Nhưng khi bước vào bên trong, cảnh tượng bất ngờ hiện ra với hàng trăm chậu cần sa đặt san sát nhau, thậm chí không còn chỗ đặt chân. Tất cả những chậu cây đều đủ tuổi và đang chờ thu hoạch.Trong ngôi nhà này, cảnh sát tịch thu cả thảy 170 chậu cần sa. Ước tính trị giá thị trường là $850,000 Úc kim, bao gồm luôn hệ thống ánh sánh và tưới nước. Sau đó, tiền thu được sẽ dùng vào việc nhập cảng các loại ma túy khác để phân phối.Tại một ngôi nhà, những người phạm tội thường làm bộ lái xe tới lui để che giấu hoạt động bất thường của họ. Để tránh sự chú ý của công ty điện lực, họ lắp đặt một mạng lưới điện bên ngoài đồng hồ điện, để có thể hoạt động suốt ngày đêm mà không bị phát giác.Hàng xóm của ngôi nhà này nói rằng họ không biết gì về trại trồng cần sa bên trong ngôi nhà cả. Họ nói khu vực này rất an ninh, trật tự và an toàn. Sau khi thấy một số thành viên băng đảng bị còng tay, dẫn ra ngoài, hàng xóm lắc đầu và nhận xét cảnh tượng thật đáng sợ.