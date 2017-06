Băng móc túi người Đài, Việt bị bắt

Chỗ đông người là nơi băng móc túi hoạt động. Trong hình là đám đông đi xem lễ Noel tại thủ đô Đài Bắc. (Billy H.C. Kwok/ Getty Images)ĐÀI BẮC - Theo cảnh sát ở Tân Đài Bắc cho biết, họ đã bắt một băng đảng gồm chín nghi can cả người Đài Loan lẫn Việt Nam, và tịch thu 77 chiếc điện thoại di động hạng sang.Trong số chín người bị bắt, cảnh sát cho biết có hai ông người địa phương là Chu và Hsieh, và một phụ nữ người Việt Nam tên là Thân Thị Hồng.Cảnh sát tin rằng băng đảng này có những chiếc máy điện thoại bị đánh cắp, trị giá vượt quá 1 triệu đồng Tân Đài Tệ ($33,230 Mỹ kim).Theo cảnh sát cho biết hôm thứ Năm, 8 tháng Sáu, Chu tin rằng nhà chức trách sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong việc xác định căn cước những người ngoại quốc. Vì vậy Chu bàn và thỏa thuận với Thân Thị Hồng, và đề nghị cô tìm một số người Việt Nam gia nhập băng móc túi. Chu cung cấp chỗ ở tại Xindian và Sanchong, Tân Đài Bắc.Băng đảng này hoạt động tại Đài Bắc, Tân Đài Bắc, Keelung, Taoyuan, Hsinchu và Taichung, nhắm mục tiêu chính là iPhone của Apple 1, iPhone 7 Plus, và những loại máy điện thoại di động nhãn hiệu sang trọng khác, chẳng hạn như Sony, Samsung, HTC, và OPPO.Chu và Hsieh thường chọn một địa điểm và lái xe chở các thành viên của băng đảng ấy tới đó, nơi họ sẽ tìm nạn nhân để chôm máy. Sau đó những chiếc điện thoại di động bị đánh cắp được bán với giá rẻ hơn để lấy tiền mặt.Băng móc túi này hoạt động trong các khu chợ và các đền miếu thờ đông người, với từ hai đến ba thành viên kết thành một đơn vị hoạt động.Cảnh sát Zhonghe biết được băng này, sau khi nhiều báo cáo về những máy điện thoại di động bị đánh cắp, và thành lập một lực lượng đặc nhiệm.Hiện thời 67 người đã đứng ra nhận lại máy điện thoại di động bị mất, theo cảnh sát cho biết.Chín nghi can đã được bàn giao cho Văn Phòng Công Tố Quận Đài Bắc.