Nói tới bánh mì ngọt thì không chỉ bọn trẻ con mà thậm chí người lớn cũng thích. Mọi người đều muốn trong nhà luôn có sẵn một khay bánh mì ngọt. Chà. Món ăn thơm lừng mùi bơ, béo ngậy vị trứng sao mà hấp dẫn người có "tâm hồn ăn uống" đến thế. Món bánh mì ngọt ăn lúc nào cũng được. Mỗi lần đói bụng mà chưa tới giờ cơm, chỉ cần "véo một miếng nhỏ" cũng đủ khiến trái tim reo vui. Hôm nay Bếp Hồng mời bạn làm món bánh mì ngọt.Cho một ổ tròn có 6 chiếc bánh mì ngọt- 3 muỗng bơ- 1/2 chén sữa lạnh- 2 muỗng đường- 1/4 muỗng muối- 2 quả trứng gà to- 2 muỗng bột nổi- 2 chén bột "all purpose flour"1. Sử dụng một nồi gang. Đặt nồi gang lên bếp. Mở lửa. Cho 3 muỗng bơ vào nồi gang và đợi tới khi bơ tan ra. Tắt lửa. Để bơ nguội.2. Cho vào nồi bơ sữa, đường, và muối. Sử dụng một muỗng gỗ. Trộn đều hỗn hợp này cho tới khi muối, đường hoàn toàn tan ra.3. Đập một quả trứng. Cho cả lòng trắng + lòng đỏ vào hỗn hợp. Tiếp tục khuấy đều cho tới khi hỗn hợp được hòa tan. Thêm vào 2 muỗn bột nổi. Trộn đều và đậy nắp lại trong vòng một phút, để bột nổi bắt đầu kích hoạt.4. Mở nắp. Cho một chén rưỡi bột vào nồi gang. Sử dụng muỗng gỗ (hoặc muỗng xới cơm) trộn bột với hỗn hợp sữa + bơ + đường. Trộn không ngừng tay trong vòng một phút. Trộn cho tới khi bột bắt đầu dính và nặng tay.5. Đậy nắp lại. Để bột ngủ im trong vòng một giờ. Cho tới khi bột nở lên to gấp đôi.6. Bây giờ thì dùng tay nhồi bột trong vòng một hoặc hai phút. Sau đó đậy nắp lại và tiếp tục để bột ngủ im trong 30 phút nữa.7. Mở nắp ra. Nhồi bột thật mịn màng cho tới khi cục bột trở thành một quả banh tròn và nhẵn thín.8. Rải phần bột còn lại trên mặt bàn (hoặc mặt tấm thớt to). Thả quả banh bột xuống mặt bàn. Tiếp tục nhồi bột cho tới khi bột không dính vào ngón tay. Chia quả banh bột thành 6 cục banh nhỏ đều nhau.9. Cho cục bột nhỏ lên mặt bàn. Lăn cục bột cho tới khi nó thành một cây bột dài 8 inch. Cuộn cây bột thành hình tròn. Đưa một đầu cây bột từ dưới lên trên. (Xem hình) Đặt nhẹ cục bột vào khay nướng bánh. (Xem hình) Vậy là có được chiếc bánh mì ngọt thứ nhất.10. Lập lại hành động trên với 5 cục bột còn lại. (Xem hình) Nhớ chừa khoảng cách giữa những chiếc bánh mì, vì bột sẽ tiếp tục nở ngay trên khay nướng bánh.11. Đậy khay nướng bánh bằng một khăn vải ẩm. Để khay bánh ngủ im trong một giờ nữa.12. Mở lò nướng bánh trước 5 phút, ở nhiệt độ 350 độ F. Trong khi chờ đợi, đập quả trứng gà thứ nhì, chỉ lấy lòng trắng. Sử dụng một cây cọ lớn. Nhúng cọ vào lòng trắng, quét nhẹ lên mặt bột trước khi cho cả khay vào trong lò nướng. Nướng từ 15 tới 17 phút cho tới khi lớp mặt ổ bánh mì ngọt có màu vàng nâu.13. Tiếp tục quét lòng trắng trứng lên mặt ổ bánh mì ngọt một lần nữa. Sau đó, cho khay vào trong lò thêm một hoặc 2 phút.14. Tắt lò nướng. Lấy khay bánh mì ngọt ra khỏi lò. Ăn nóng hoặc ăn nguội đều được.15. Nếu quý vị hảo ngọt thì phết lên thêm một lớp mứt dâu.Chúc ngon miệng!