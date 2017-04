Bảo Anh gợi cảm trong loạt ảnh quảng bá single EDM

Hình ảnh xuyên suốt của Bảo Anh trong loạt ảnh quảng bá single 'In the night' vừa gợi cảm vừa đầy năng lượng. Bộ ảnh do nhiếp ảnh Thiên Minh, stylist Trần Tiến Đạt, chuyên gia trang điểm - làm tóc Kuny Lee thực hiện.