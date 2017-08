Bão cấp 15 tàn phá tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Cơ quan khí tượng tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc mới đây chho biết, cơn bão có tên quốc tế Hato đã đổ bộ vào khu vực đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào trưa nay 23/8.

Do ảnh hưởng của bão nên từ chiều và đêm qua, hàng loạt các tỉnh ven biển như Phúc Kiến, Quảng Đông đã mưa to, có nơi mưa rất to.

Bão Hato hình thành hôm 20/8 vừa qua tại vùng biển ngoài khơi đảo Luzon, Philippines với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (135-150km/giờ), giật cấp 15.

Cơ quan khí tượng nước này cũng yêu cầu các thuyền đánh cá trên biển lập tức rút về bờ để tránh bão, người dân cũng cần đề phòng hiện tượng sạt lở ở các khu vực đồi núi.

Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão sẽ tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liên và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Nghiêm Thu (China News)

Nguồn : Nguoiduatin.vn