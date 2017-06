Bão cát màu đỏ tràn ngập thủ đô Sudan

KHARTOUM – Bầu trời thủ đô Khartoum của Sudan chuyển thành màu đỏ hôm 1 tháng 6 vừa qua, sau khi một cơn bão cát tràn qua che kín cả thành phố. Trong video do một người dân ghi lại, cơn bão tạo thành một "bức tường cát" màu đỏ từ từ lan tới thành phố Khartoum, nhanh chóng bao phủ các tòa nhà.Cát bụi che hết ánh sáng Mặt Trời, làm giảm tầm nhìn, khiến hình bóng các tòa nhà chỉ hiện lên lờ mờ trong bức màn đỏ. Những tài xế chạy trên đường phải bật đèn pha để có thể di chuyển.Bão cát thường xảy ra khi không khí bị nén xuống và dồn về phía trước một cơn giông bão đang tới gần. Hiện tượng này thường tạo nên bức tường cát cao hàng trăm mét, có thể phá hủy nhà cửa, mùa màng, khi những lượng cát lớn đổ xuống khu vực. Sudan ngày càng trải qua nhiều trận bão cát do tình trạng sa mạc hóa.Chuyên gia về biến đổi khí hậu cảnh báo, nhiệt độ gia tăng, nguồn cung cấp nước khan hiếm, và đất đai giảm phẩm chất, sẽ biến nhiều khu vực ở Sudan thành nơi không thể sinh sống. "Bắc Phi rất nóng và nhiệt độ ngày càng tăng mạnh. Trong thế kỷ này, một phần Bắc Phi sẽ biến thành hoang mạc, kéo dài từ Morocco đến Arab Saudi,” ông Jos Lelieveld, nhà khoa học về khí hậu ở Viện hóa học Max Planck, cho biết. Hạn hán và lũ lụt do mưa bất thường gây ra khiến nhiều vùng đất trở nên khó trồng trọt hơn. Nhiệt độ ở Sudan ước tính tăng thêm từ 1.1 độ C đến 3.3 độ C vào năm 2060.QUÝ CHÂU - Một nam du khách Trung Quốc đã gây sự phẫn nộ lớn, vì đá gãy một măng đá trong hang động nổi tiếng ở Quý Châu, trong chuyến du lịch nhân dịp Lễ hội Thuyền Rồng. Đoạn video dài hơn 30 giây, được đăng trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc hôm 1 tháng 6, cho thấy một nam du khách giơ chân đá vào măng đá trong hang động ở Tùng Đào, tỉnh Quý Châu. Khi thấy măng đá không ảnh hưởng, anh này tiếp tục đá thêm vài cú cho đến khi nó gãy hẳn. Sau đó, anh ta đưa tay chỉ vào măng đá cho bạn bè nhìn thấy.Khối măng đá cao khoảng 20 inches, và bị gãy một đoạn 12 inches sau vụ phá hoại. Đoạn video đã nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng, đặc biệt là sau khi biết khối măng đá đó đã có trên 10,000 năm tuổi. Rất nhiều người đã kêu gọi một hình phạt thích đáng đối với nam du khách này. Cơ quan quản lý hang động đã báo cảnh sát về hành động phá hoại, nhưng họ vẫn chưa tìm được thủ phạm.Tuy nhiên, cảnh sát địa phương cho biết, nếu du khách này bị bắt, anh này chỉ phải nộp phạt $73 Mỹ kim và nghe một bài giảng về hành vi sai trái. Cư dân mạng nói rằng, mức phạt đó là quá nhẹ cho hành động phá hoại. “Nếu chỉ phạt $73 Mỹ kim thì ai cũng muốn đá vào măng đá trong hang động.” Theo các chuyên gia, măng đá hay thạch nhũ trong hang động cần rất nhiều thời gian, có khi lên đến hàng ngàn năm, để hình thành và chúng rất khó được phục hồi. Những hành động phá hoại tương tự cũng từng xảy ra tại các hang động ở các tỉnh Sơn Đông và Liêu Ninh.CANADA – Ông Andy Petrowski, một thành viên hội đồng địa phương ở St Catherine, Ontario, Canada, đang trả lời thư từ một thành viên hội đồng khác, Bruce Timms. Nội dung email liên quan đến việc đóng cửa một con đường ở Niagara để xây cầu. Ông Petrowski đã trả lời thư của ông Timms với hình ảnh một phụ nữ khỏa thân dạng chân ngồi trên ghế. Tuy nhiên, khi gởi thư, ông Petrowski đã lỡ tay ấn lầm nút “reply all – trả lời cho mọi ngườ,” khiến ngoài ông Timms, có đến 95 người khác cũng nhận được bức thư phúc đáp mang hình ảnh tục tĩu.Một phóng viên đã nhận được email này và chụp ảnh lại, sau đó đăng lên Twitter, tất nhiên đã cắt bớt ảnh cho hợp mắt công chúng. Ông Petrowski ngay sau đó đã gửi lời xin lỗi: "Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì e-mail đã gửi đi. Thư bị gửi đi do sai lầm khủng khiếp của ai đó đã dùng Ipad của tôi. Tôi rất xin lỗi vì sự việc không thể chấp nhận và không thích hợp này.” Tuy đã đổ lỗi cho “ai đó” dùng Ipad, nhưng ông Petrowski vẫn sắp bị chất vấn trong một cuộc họp thảo luận về tương lai của ông, do có rất nhiều người đã yêu cầu ông từ chức.