Báo động: Dải nước đỏ ven biển miền Trung từ đâu ra?

(Huỳnh Ngọc Chênh/ Facebook)





Trong hơn tuần qua, những dòng nước đỏ kỳ lạ xuất hiện ở Hà Tĩnh nay lan tới tận Đà Nẵng, đã được người dân ghi nhận, báo cáo, và chụp hình đưa lên mạng. Thế nhưng trước sự lo lắng của người dân, cho tới nay nhà cầm quyền vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về nước đỏ mà ai cũng lo sợ là nước nhiễm hóa chất độc hại xuất phát từ một xưởng chế tạo nào đó. Dưới đây là ý kiến ngắn gọn của blogger Huỳnh Ngọc Chênh được viết ngày thứ Ba, 28 tháng 2, 2017, gióng lên tiếng báo động về nguy cơ ô nhiễm môi sinh có thể đang xảy ra, độc hại như những gì mà xưởng Formosa đã gây ra tại Vũng Áng vào tháng Tư 2016.





(Huỳnh Ngọc Chênh/ Facebook)



Dải nước màu đỏ bắt đầu xuất hiện tại Vũng Áng - Hà Tĩnh, nay đã loang dần vào Quảng Bình, Huế và Đà Nẵng. Cơ quan chức năng luôn lên tiếng chống chế cho đó là mé nước, là chất hữu cơ, là trứng ruốc... không có chút thực tâm nghiên cứu xem xét đó là gì để giải thích cho người dân đồng thời có biện pháp xử lý.

Trong khi đó một số vùng dọc theo ven biển các khu vực nêu trên, theo quan sát mới đây nhất của hai nhà báo tự do Lê Dũng và Nguyễn Lân Thắng, không hề thấy các sinh vật biển tồn tại trên bờ cũng như dưới mé nước

Từ hôm qua đến hôm nay, người dân ở các làng Quảng Đông, Cảnh Dương thuộc tỉnh Quảng Bình đã ra quốc lộ 1 giăng lưới biểu tình phản đối Formosa và đòi hỏi bồi thường thiêt hại.

Cũng cần biết là khi Formosa xả thải, do dòng hải lưu hướng vào Nam nên Quảng Bình là địa phương hứng chịu sự tác hại lớn nhất.

Phải chăng cũng do dòng hải lưu nầy mà dải nước đỏ đã trôi từ Vũng Áng vào tận biển Đà Nẵng?