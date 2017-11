Báo động: một ông tâm thần trốn viện ở Hawaii, đã bay đến California

Randall Saito



SAN JOSE - Một người rất bạo động từng bị buộc tội giết người đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần ở Hawaii và bay tới California.



Trong ngày thứ Tư, cảnh sát tiểu bang và liên bang đã tìm khắp miền bắc California, để tìm một người được mô tả là "mắc chứng rối loạn nhân cách và bạo động." Người này bị buộc tội sát nhân. Ông ta đã trốn ra khỏi một bệnh viện tâm thần ở Hawaii đầu tuần này.



Randall Saito, 59 tuổi, đã được tòa tha bổng về vụ giết người xảy ra năm 1979, vì lý do điên loạn, và bị an trí trong bệnh viện tiểu bang Hawaii State Hospital. Cảnh sát cho biết ông đã trốn khỏi bệnh viện vào sáng Chủ Nhật. Sau đó ông lên một chiếc máy bay cho thuê đến Maui, rồi từ đó đáp một chuyến bay của hãng hàng không Hawaii Airlines tới San Jose, California.



Cảnh sát Honolulu nói rằng Saito là kẻ rất nguy hiểm. Trong trường hợp thấy ông ta thì người dân hãy báo cho cảnh sát, thay vì tiếp xúc với ông ấy.



FBI và Cơ Quan Cảnh Sát Tư Pháp Liên Bang đã xem lại video an ninh từ phi trường quốc tế San Jose liên quan đến cuộc truy lùng này, theo phát ngôn viên Jon Vaden của phi trường cho hay. Phát ngôn viên nói rằng phi trường đã không được cảnh sát báo động cho ông về mối đe dọa từ ông Saito tại phi trường này.

Hai năm sau khi ông được tha bổng trong vụ giết chết cô Sandra Yamashiro, vào năm 1981 Saito đã bị giam trong bệnh viện tâm thần ở ngoại ô Honolulu. Trong vụ sát nhân, Saito đã ngẫu nhiên chọn nạn nhân, bắn vào mặt cô ấy và đâm cô chết. Sau đó xác nạn nhân được tìm thấy trong xe của cô tại khu thương xá.

Cuộc điều tra cho thấy Saito đã rời khỏi bệnh viện tiểu bang ở bên ngoài Honolulu vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật và không trở lại. Đến sau 7 giờ tối, các nhân viên bệnh viện mới gọi số 911 để báo tin ông biến mất. Đến lúc đó thì ông đã ông đáp xuống San Jose được hai tiếng đồng hồ.



Trước đây Saito đã nhiều lần tìm cách xin tòa để được thả ra khỏi nhà thương điên, một điều mà các công tố viên chống đối.



Trong năm 2002, các công tố viên thắc mắc tại sao Saito lại được phép rời khỏi bệnh viện mà không có người nào cùng đi, theo báo Hawaii News Now cho biết. Vào thời điểm đó, phó biện lý khởi tố Jeffrey Albert nói, "Ông ấy là một kẻ săn mồi mắc bệnh điên. Tình trạng tâm thần của ông là một mối nguy hiểm nghiêm trọng cho cộng đồng."



Vào năm 1993, một tòa án bác bỏ đơn của Saito xin được phóng thích có điều kiện, nói rằng ông vẫn tiếp tục khổ sở vì chứng cuồng dâm và thích gần tử thi.



Cơ Quan Y Tế Tiểu Bang điều hành bệnh viện này, chứa hơn 300 bệnh nhân ở Kaneohe. Cơ quan này cho biết họ đang điều tra về vụ đào thoát.



Bất cứ ai thấy hay biết Saito ở đâu thì hãy gọi số 911, hay liên với với nhà chức trách ở Honolulu qua số (808) 955-8300 hoặc số (808) 723-3609.