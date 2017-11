Bạo động với súng mới nhất ở Mỹ, lần này tại Bắc California, nhiều trẻ em thoát chết

Các nhân viên FBI đang thu thập chứng cớ tại trường tiểu học Rancho Tehama Elementary vào trưa thứ Ba. Bốn người đã bị một tay súng bắn thiệt mạng. Trong số này không có trẻ em. (Elijah Nouvelage/ Getty Images)

TEHAMA COUNTY - Mặc dù có năm người thiệt mạng, kể cả tay súng, nhà chức trách nói rằng hậu quả của vụ nổ súng này còn rất may, vì số tử thương đã có thể lên cao hơn nhiều, nếu hung thủ vào được bên các lớp trong một trường tiểu học với khoảng 100 em học sinh.



Vụ tàn sát mới nhất xảy ra ở miền thôn quê Rancho Tehama thuộc Hạt Tehama County, cách thủ phủ Sacramento khoảng 125 dặm về hướng tây bắc. Có ít nhất 10 người bị thương mà trong đó có trẻ em. Năm người thiệt mạng đều là người lớn.



Nhờ được báo động kịp thời bởi một phụ huynh, nhà trường đã đóng cổng, các lớp học được chặn cửa, và nhờ đó mà không có ai bị bắn chết tại trường tiểu học này, bằng không số tử vong sẽ lên cao hơn so với con số bốn nạn nhân cộng với tay súng. Tuy có hai trẻ em bị trúng đạn, hai em này chỉ bị thương.



Trong số bốn người bị hung thủ bắn chết, tất cả đều là người lớn, kể cả một người hàng xóm của tay súng. Nghi can đã bị cảnh sát bắn chết ở một địa điểm khác sau khi ông ta rời trường tiểu học. Tổng cộng có bảy địa điểm mà hung thủ đã bắn súng. Trường tiểu học là địa điểm thứ ba.



Vụ bắn bắt đầu vào khoảng trước 8 giờ sáng thứ Ba. Đến chiều cùng ngày, nhật báo Sacramento Bee và một số người tại Rancho Tehama cho biết hung thủ là Kevin Janson Neal, 44 tuổi. Người này đã bắn vào bên trong cũng như bên ngoài trường tiểu học Rancho Tehama Elementary.



Trong những cuộc họp báo trong ngày, nhà chức trách không rõ động lực đưa đến án mạng. Họ chỉ biết bạo động bắt đầu sau khi Neal bắn chết người hàng xóm vì có tranh chấp với người này từ lâu. Sau đó ông ta lái xe đến những nơi khác, dọc đường thấy ai thì bắn người đó.



Một phụ nữ vừa thả con gái ở trường tiểu học, trên đường về thì bà thấy Neal cầm súng nhắm bà nhưng bắn trật. Bà liền quay trở lại trường để tìm con và báo động, nhờ vậy các giáo viên đã kịp thời đóng chặt các cửa, cho trẻ em núp dưới gầm bàn. Các giáo chức khác cho biết họ cũng có nghe tiếng súng nổ ở xa trước đó, nên cũng báo động kịp thời.



Ông Neal đã dùng xe tông cổng để vào sân, tay cầm khẩu súng trường AR-15 Bushmaster, sau đó nhắm bắn các cửa sổ và tường nhưng không gây thiệt mạng cho ai. Một em học sinh bị trúng đạn, một em khác bị miểng kiếng rơi vào người. Một em khác đã bị bắn trong lúc ngồi trong xe, nhưng rất may cả hai em bị bắn đều thoát chết.



Thời gian ông Neal có mặt tại trường học là khoảng sáu phút, nơi ông bắn hơn 20 phát đạn nhưng không gây chết ai. Trường tiểu học đã có khoảng 100 học sinh đang có mặt tại trường khi vụ nổ súng xảy ra. Các lớp chỉ mới bắt đầu khi mọi người được lệnh báo động về một tình huống khẩn cấp.





Các viên chức cảnh sát đang tụ tập để điều tra tại địa điểm mà nhà chức trách đã ngăn chặn một tay súng trước khi bắn chết ông ta. Những tấm thẻ vàng nằm trên mặt đất ghi dấu vết của đạn trong vụ bắn tại Rancho Tehama, California sáng thứ Ba. (Elijah Nouvelage/ Getty Images)



Cảnh sát cho biết ông Neal từng gây bạo động trong nhà vào ngày thứ Hai, trước khi nổ súng bắn người khác vào sáng thứ Ba. Họ cho biết hung thủ đã dùng ba khẩu súng khác nhau.



Trước đây, ông ta có đâm một phụ nữ và cướp một phụ nữ khác trong tháng Giêng. Cả hai phụ nữ đều được tòa ban lệnh cấm ông Neal đến gần. Thế nhưng, theo cảnh sát biết, phụ nữ hàng xóm bị ông ta bắn chết vào sáng thứ Ba cũng là phụ nữ từng bị ông đâm bằng dao vào tháng Giêng năm nay.



Các nguồn tin cho thấy sự tranh chấp với bà hàng xóm này là điểm khởi đầu cho con đường khủng bố của hung thủ Kevin Neal. Vào khoảng trước 8 giờ sáng, cảnh sát nhận được tin có người bị bắn gục ở ngoài một căn nhà trên đường Bobcat Lane gần đường Fawn Lane. Hung thủ đã bắn chết một người đàn ông và một phụ nữ hàng xóm mà ông ta đã có tranh chấp từ lâu.



Từ nhà đến trường học và rải rác ở ngoài đường cho đến khi Neal bị bắn chết, toàn thời gian dân địa phương bị khủng bố đã kéo dài trong vòng 45 phút. Các nguồn tin vào chiều thứ Ba cho thấy báo động bắt đầu từ nhà, lan ra tới trường tiểu học, diễn ra trên đường khi hung thủ cướp xe của người khác, gây tai nạn, rượt tông vào xe khác, ép xe vào lề.



Vụ khủng bố ở miền quê Bắc California này đã kết thúc khi cảnh sát bao vây xe của ông Neal và bắn chết ông ta ở trong xe.



Tai họa mới nhất liên quan đến súng này xảy ra tại bảy địa điểm khác nhau gần thành phố Reb Bluff. Một trẻ em khác và một phụ nữ cũng bị bắn trong một xe tải. Theo lời cảnh sát, có vẻ như tay súng đã chọn các mục tiêu của hắn một cách ngẫu nhiên.



Cảnh sát nói, họ thu được thông tin về "một vụ xung đột trog gia đình" đã diễn ra có liên quan đến tay súng. Nghi can bị bắn chết sau khi bị hai cảnh sát bao vây. Neal có có một khẩu súng bán tự động và hai súng ngắn. Ít nhất 10 người đã phải vào bệnh viện sau các vụ tấn công.



Bệnh viện Enloe tại Chico xác nhận đã nhận năm bệnh nhân. Ba trong số này đã được chữa trị và cho xuất viện. Bệnh viện St. Elizabeth nhận hai bệnh nhân và đã chuyển đi một người. Bệnh viện Mercy tại Redding nhận ba bệnh nhân, và đã chuyển đi một người. Cảnh sát xác nhận trong số các nạn nhân được đưa đến bệnh viện có một số học sinh.



Ở ngoài đường, ông Neal đã ăn cấp một xe tải pickup, và bắt đầu chạy khắp khu dân cư và bắn vào người dân. Ông ta tông vào một chiếc xe, cướp xe khác và bắn một ông tài xế khi ông này đến hỏi ông Neal có sao không. Rất may tài xế này chỉ bị thương.