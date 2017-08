Bão Harvey tiếp tục hoành hành tại Texas, 3 người thiệt mạng

Giây phút xúc động nhất trong đờiÔng Steve Culver đang khóc với con chó Otis của ông, trong lúc nói chuyện với ký giả về hậu quả của cơn bão Harvey tràn qua Rockport, Texas ngày thứ Bảy. Ông Steve nói rằng “đây là một biến cố sợ hãi nhất trong đời tôi.” Bão Harvey đã phá hủy hầu như hoàn toàn ngôi nhà của vợ chồng ông Steve. Tâm bão đã tiến vào bờ vào khoảng 11 giờ đêm thứ Sáu, về phía bắc của Port Aransas, gieo rắc tai họa suốt đêm. Đây là trận bão mạnh nhất đánh vào nước Mỹ kể từ bão Wilma năm 2005. Mưa lớn sẽ còn trút xuống Texas thêm vài ngày. (Joe Raedle/ Getty Images)CORPUS CHRISTI – Vào trưa thứ Bảy, bão Harvey đã giảm xuống thành bão nhiệt đới, nhưng Thống Đốc Texas Greg Abbott vẫn khuyến cáo rằng, mưa gió vẫn sẽ kéo dài trong vài ngày tới, làm trầm trọng thêm tình trạng lụt lội. “Điều chúng tôi lo ngại nhất hiện nay là 20 đến 30 inch nước mưa đang đổ xuống khu vực từ Corpus Christi đến Houston,” ông Abbott nói. “Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp người dân an toàn.”Thống Đốc Abbott cho biết, các nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn và dọn dẹp đường phố đã khởi sự tại một số khu vực của Texas. Vào trưa thứ Bảy, bão Harvey đã yếu đi với sức gió còn 65 dặm một giờ, nhưng Cơ quan Thời tiết quốc gia NWS vẫn yêu cầu đề phòng lũ lụt. Vào 4 giờ chiều giờ địa phương, cơn bão hầu như vẫn không di chuyển nhiều, với mắt bão nằm cách thành phố Victoria của Texas khoảng 45 dặm.Cho đến nay, thành phố Rockport, nằm cạnh vịnh Texas, là nơi bị thiệt hại nặng nhất bởi bão Harvey. Một cư dân tại đây đã thiệt mạng do mưa giông, trong lúc thời tiết nguy hiểm đã khiến các lực lượng khẩn cấp không thể đáp ứng các cuộc gọi nhờ hỗ trợ. Ông Kevin Carruth, Quản Lý Thành Phố Rockport, cho biết nhiều tòa nhà đã bị hư hại, bao gồm cả tòa án và trường trung học của thành phố. Dọc theo con đường chính Main Street, có thể dễ dàng nhìn thấy các tòa nhà bị sập hoặc bị tốc mái. Mặt tiền bằng kính của các cửa hàng đều bị bể, và trụ điện gãy đổ khắp nơi.Sở cứu hỏa Rockport cho biết, vào buổi sáng, khoảng 22 nhân viên của cơ quan này đã phải trú ẩn trong trụ sở, do thời tiết không đủ an toàn để họ ra ngoài. Vào thời điểm đó, sở cứu hỏa đã nhận 25 tới 30 cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ, nhưng không thể làm gì.Vào xế chiều thứ Bảy, nhà chức trách cho biết 3 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương vì hậu quả của cơn bão. Danh tính người chết chưa được tiết lộ vì còn chờ thông báo cho thân nhân. Nhà chức trách dự đoán số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng thêm.