Bão Hato giật cấp 15 đổ bộ, Hong Kong nâng mức cảnh báo cao nhất

“Thủy Triều đã dâng cao hơn 0,5m so với bình thường. Thủy triều dâng cao cùng với sóng cũng dâng cao do bão có thể khiến mực nước biển nâng lên khoảng 1m hoặc cao hơn so với mực nước bình thường. Điều này có thể gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại các khu vực trũng thấp”, Trung tâm Dự báo Khí tượng Hong Kong cảnh báo.



Bão Hato gây mưa lớn nhấn chìm ô tô trong biển nước tại Macau. Ảnh: Weibo



Ngoài Hong Kong, bão Hato cũng đổ bộ vào trung tâm du lịch Macau hôm nay khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích. Tất cả các khách du lịch được khuyên nên ở trong khách sạn để đảm bảo an toàn.

Lê Huyền (tổng hợp)