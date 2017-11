Bảo mẫu sửng sốt khi xem clip hành động của “sếp”

Liên quan tới vụ bảo mẫu tại cơ sở mần non tư thục Mầm Xanh (P. Hiệp Thành, Q.12, TP.Sài Gòn) bạo hành trẻ, ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 cùng VKSND Q.12 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ cơ sở bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, quê Lâm Đồng, trú phường Hiệp Thành, quận 12) về tội “Hành hạ trẻ em” được quy định theo khoản 2 điều 110 Bộ Luật Hình sự.

Theo đó, 2 bảo mẫu còn lại nếu trong quá trình điều tra thu thập đủ các bằng chứng sẽ tiến hành xử lý thích đáng, hiện cơ quan chức năng cũng mời 2 người này làm việc.

Trước đó, sau khi báo chí phản ánh về sự việc trên, cơ sở mầm non tư thục Mần Xanh cũng đã bị cơ quan chức năng đã đình chỉ. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Q.12 cho biết sẽ tước giấy phép hoạt động cơ sở trên.

Bảo mẫu tại 1 cơ sở khác do bà Linh làm chủ sửng sốt khi xem clip chủ bạo hành trẻ.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài cơ sở mần non Mầm Xanh, bà Linh còn là chủ một cơ sở nuôi dạy trẻ tại KP.1, Phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Được biết, cơ sở này hoạt động từ năm 2016, do vừa trực tiếp quản lý, chăm sóc các bé lên bà Linh thường xuyên đi về giữa Bình Dương và TP.Sài Gòn.

Tại cơ sở mầm non trên có 1 giáo viên, 4 bảo mẫu nhận giữ từ 40 – 50 trẻ, từ 1 – 5 tuổi, đa số là con em của công nhân và lao động nghèo với mức học phí 1,2 triệu đồng/tháng.

Ghi nhận của PV, vào sáng 28/11, tại cơ sở mầm non trên vẫn hoạt động bình thường. Nhiều bậc phụ huynh vẫn đưa con em tới cơ sở mầm non này gửi gắm.

Trao đổi với PV, các bảo mẫu ở cơ sở nầm non trên cho biết họ rất bất ngờ, sửng sốt khi xem clip phán ánh về việc bạo hành trẻ xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh.

“Xem đoạn video, tôi và các bảo mẫu khác đều cảm thấy rất sốc. Bởi thường ngay cô Linh rất hiền tính, dễ gần. Bản thân cô ấy cũng luôn căn dặn mọi người trong cơ sở phải thực hiện tốt việc nuôi giữ các bé”,một bảo mẫu tại cơ sở ở Bình Dương cho biết.

Được biết, sau khi vụ bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh xảy ra, đơn vị cho bà Linh thuê mặt bằng mở cơ sở tại Bình Dương cho biết sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với bà Linh.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Kim – Chủ tịch phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, tại cơ sở mầm non do bà Phạm Thị Mỹ Linh làm chủ có nhận nuôi giữ 47 trẻ, từ 1 – 5 tuổi.

Tại cơ sở này các giáo viên và bảo mẫu đều có đủ các chứng chỉ theo đúng quy định. Theo bà Kim, UBND phường đã nhiều lần tiến hành kiểm tra nhưng chưa phát hiện sai phạm, phía phường cũng chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào từ người dân về có tình trạng bạo hành nào tại đây.

Nguyễn Khoát

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất