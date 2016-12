(VienDongDaily.Com - 24/12/2016)

LOS ANGELES – Cơn bão mùa đông đã đem lại lượng mưa cao kỷ lục cho miền nam California trong những ngày qua, đồng thời cũng gây ra nhiều tai nạn xe cộ, gây kẹt xe và đóng đường ở khắp nơi. Xa lộ 5 tại Grapevine gần Castaic bị đóng lúc 5 giờ sáng thứ Bảy do tuyết rơi. Nhiều người đã tìm cách đi vòng qua chỗ bị đóng đường, và bị kẹt trong bùn trên một con đường nhỏ.Xa lộ mở lại lúc 9 giờ sáng, sau khi cảnh sát tuần tra xa lộ CHP kiểm tra tình trạng con đường. Cơn bão bắt đầu vào tối thứ Sáu và kéo dài suốt đêm, gây ra mưa lớn và gió lạnh ở miền nam California. Nhiều con đường bị ngập, mưa làm giảm tầm nhìn và khiến đường sá trơn trượt. Theo lực lượng CHP, 148 vụ tai nạn xe đã xảy ra tại Los Angeles County từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối thứ Sáu. Cùng trong buổi chiều đó, Orange County cũng có 30 vụ tai nạn.Xa lộ 15 chạy qua Cajon Pass đã được rải cát vào sáng sớm thứ Bảy, nhằm giúp xe cộ lưu thông dễ dàng hơn trên con đường phủ băng. Mưa lớn đã tạo kỷ lục mới tại Los Angeles County, với 0.96 inch, so với con số cũ là 0.8 inch vào năm 1995. Ventura County nhận 1.41 inch nước mưa, phá kỷ lục cũ 0.67 inch vào năm 1982.Cơ quan Thời tiết quốc gia NWS cho biết, tháng 12 là tháng ẩm ướt nhất tại Los Angeles trong vòng 6 năm qua. Từ ngày 1 tháng 12 đến nay, khu vực này đã nhận 4.08 inch nước mưa, tăng 265% so với điều kiện thời tiết thông thường. Lượng mưa trung bình trong tháng tại khu vực này thường là 1.64 inch.

Gia đình nạn nhân vụ cháy Oakland khởi kiện

OAKLAND – Vào hôm thứ Sáu, gia đình của 2 nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng tại Oakland, California, đã nộp hồ sơ kiện nhiều cá nhân và cơ quan chính quyền. Đây là hành động pháp lý đầu tiên liên quan đến vụ cháy xảy ra tại studio nghệ thuật The Ghost Ship hôm 2 tháng 12, khiến 36 người thiệt mạng.

Các phụ huynh của nạn nhân Michela Gregory, 20 tuổi, sinh viên đại học San Francisco, và Griffin Madden, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp UC Berkeley, đã kiện một số người liên quan đến nhà kho Fruitvale, nơi được sửa thành studio nghệ thuật The Ghost Ship, cáo buộc họ tội bất cẩn và nhiều sai sót khác. Thành phố Oakland và quận hạt Alameda cũng bị kiện trong sự việc này.

Hồ sơ kiện nêu tên Chor Ng, người sở hữu tòa nhà, và con gái Eva Ng; Derick Almena và Micah Allison, đôi vợ chồng thuê lại và quản lý tòa nhà; Joel Shanahan, còn có tên là Golden Donna và là người tổ chức nhạc hội; John Hrabko, người quảng cáo; và 2 người hàng xóm của studio The Ghost Ship. Ngoài ra, một hồ sơ đòi bồi thường cũng được nộp cho thành phố Oakland và quận hạt Alameda hôm thứ Sáu, và là bước đầu tiên trong tiến trình pháp lý chống lại 2 cơ quan này.