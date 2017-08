Báo Nhật viết về sự vắng mặt bất thường của Trần Đại Quang

Trần Đại Quang (Getty Images)



TOKYO - Tại một quốc gia mà tin đồn cho là Chủ Tịch Trần Đại Quang đang được chữa bệnh, một nhật báo lớn đã viết bài nói về sự vắng bóng của ông Quang trong các buổi sinh hoạt chính thức gần đây đã gây ra những tin đồn đang lan truyền trên Internet. Bài báo cũng cho rằng ông Quang đang ở Việt Nam, chứ không chắc được chữa bệnh ở Nhật như lời đồn.



Vào ngày thứ Sáu, tờ báo kinh doanh Nikkei đăng bài với tựa “Vietnam president's mysterious absence raising eyebrows” (Sự vắng mặt bí ẩn của chủ tịch Việt Nam gây thắc mắc).



Bài báo nói về dấu hiệu bất thường về nghi lễ ngoại giao trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.



Bài báo viết: "Nghị trình chuyến thăm của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim được sửa đổi đột ngột vào đêm hôm thứ Ba. Chương trình đã thay đổi gửi tới phóng viên không đề cập tới cuộc gặp được lên lịch lúc đầu [của Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ ] với Chủ Tịch Quang vào ngày thứ Tư và Bộ Ngoại Giao Việt Nam không đưa ra lời giải thích nào."



Vào đầu tháng Tám, giáo sư Phạm Gia Khải, cố vấn chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp, nói với đài BBC tại Anh quốc rằng Trần Đại Quang đã "sang Nhật điều trị bệnh," nhưng "không có thành viên nào của Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Ương đi theo."



Giáo sư Khải mô tả trường hợp Trần Đại Quang đi chữa bệnh tại Nhật mà không có thành viên nào của Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Ương đi theo là điều "bất thường."



Tuy nhiên ông cũng cho biết thường thì các cán bộ cao cấp của nhà nước khi đi chữa bệnh nặng ở nước ngoài "chỉ có người đi cùng là nội bộ của họ, và không nói ra điều gì hết, kể cả với chúng tôi."

"Dân chúng rất muốn biết sức khỏe của lãnh đạo thế nào, nhưng ở Việt Nam thì có vẻ người ta không có chủ trương cho biết," giáo sư Khải nói thêm.



Bài báo Nikkei cho biết thường thì những quốc khách tới Việt Nam luôn gặp "tứ trụ" và rằng chủ tịch nước thường có mặt trong các nghi lễ đón tiếp như vậy.



Tuy nhiên, khác với nhận xét của giáo sư Khải hồi đầu tháng Tám rằng Quang sang Nhật trị bệnh, báo Nikkei cho rằng ông Quang vào thời điểm hiện tại đang ở Việt Nam.



"Việc không có chỉ dấu nào cho thấy ông Quang đang ở ngoài Việt Nam có nghĩa là có thể ông vẫn đang ở trong nước, và điều này khiến việc ông vắng mặt lại càng thêm khác thường," tác giả Atsushi Tomiyama nhận xết trong bài báo Nikkei.



Chủ tịch Quang xuất hiện trước công chúng lần gần nhất là vào 25 tháng 7, khi ông tiếp Thư Ký Hội Đồng An Ninh Liên Bang Nga Nikolai Patrushev.



Chủ tịch Quang kể từ đó không có mặt tại các sự kiện quan trọng chẳng hạn như dịp kỷ niệm Ngày Truyền Thống Công An Nhân dân, lực lượng từng dưới quyền chỉ đạo của ông ta khi ông giữ ghế bộ trưởng.

Vào dịp kỷ niệm đó, báo chí trong nước đăng bài ký tên ông Quang với tựa "Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới" với tấm hình mô tả ông “tặng quà cho các điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát nhân dân” với tấm hình được ghi là chụp ngày 11 tháng 7, 2017.



Bài viết đề cập tới các hoạt động ngoại giao của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai chuyến đi tới Nam Dương và Miến Điện với các cuộc tiếp xúc người đứng đầu nhà nước như thể để trám vào sự vắng mặt của Chủ tịch Quang, vốn hay thực hiện nhiệm vụ này.



Việc ông Quang không xuất hiện trước công chúng, theo tác giả báo Nikkei, không phải là chuyện bất thường duy nhất trong chính trị Việt Nam trong vài tháng qua.



Việc bổ nhiệm người tạm thay ông Đinh Thế Huynh hiện đang lâm bệnh, cáo buộc của Đức rằng Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, cũng như việc cách chức bí thư TP HCM và ghế ủy viên Bộ Chính Trị với ông Đinh La Thăng cũng được đề cập tới.



Bài viết cùng bàn về những đồn đoán được mô tả là khả năng TBT Trọng sẽ chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm vào năm sau.



"Sự lựa chọn [cho ghế tổng bí thư] có thể xảy ra nhất là đối với ông Quang, người hiện đang dường như vắng mặt. Việc ông Huynh nghỉ chữa bệnh kể như khiến ông [Huynh] không còn nằm trong danh sách. Cáo buộc bắt cóc ông Thanh, người có quan hệ với ông Dũng [cựu thủ tướng] và là cựu đối thủ chính trị của ông Trọng. Liệu tất cả những diễn biến này có thể diễn ra như sự trùng hợp cùng lúc hay không vẫn là điều chưa rõ. Sự kiện lớn sẽ là Ngày Quốc Khánh. Giới quan sát Hà Nội sẽ theo dõi xem ông Quang có xuất hiện hay không."



Liên quan tới ông Đinh Thế Huynh, người cũng được nhắc tới trong bài báo của Nikkei, thì hồi đầu tháng, Đảng Cộng Sản Việt Nam xác nhận ủy viên Bộ Chính Trị này đang "điều trị bệnh" và loan báo Trần Quốc Vượng tạm thời giữ chức Thường Trực Ban Bí Thư thay Huynh. Ông Huynh từng là nhân vật số 5 trong hàng ngũ Đảng.