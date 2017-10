Bão tuyết đầu mùa khiến ít nhất 3 người chết

MINNESOTA – Một số con đường ở Minnesota đã bị đóng băng trong trận bão tuyết đầu mùa, gây cái chết cho ít nhất 3 người trong các vụ tai nạn xảy ra cuối tuần trước. Một trong những người thiệt mạng là 1 người tốt bụng đã ngừng lại để giúp đỡ 1 tài xế khác, khi xe của người này bị mất kiểm soát, tại Plymouth, Minnesota. Một chiếc xe thứ 3 sau đó đã bị lạc tay lái và tông trúng người tốt bụng này, khiến ông thiệt mạng.Hai người khác đã chết trong các tai nạn ở vùng Duluth và Brainerd. Ngoài các ca tử vong, tiểu bang này cũng nhận tin báo về 25 trường hợp bị thương, trong 217 vụ tai nạn xảy ra từ tối thứ Năm đến tối thứ Sáu. Ngoài ra, cũng có 161 xe hơi bị mất kiểm soát và văng khỏi đường, nhưng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.Cảnh sát tại Duluth cho biết, người chết tại thành phố này là một tài xế 44 tuổi, thiệt mạng sau khi chiếc semi-truck của ông rơi xuống sông St. Louis gần thành phố Scanlon. Một cơn bão ở vùng Trung Tây đã đem thời tiết mùa đông đến Minnesota, với tuyết và gió mạnh.WASHINGTON - Sau Samsung và Huawei, đến lượt hãng điện toán Microsoft được cho là sẽ chế tạo mẫu điện thoại lai tablet, có màn hình có thể xếp đôi vào năm tới. Hãng công nghệ này đã nhiều lần thất bại trong các dự án sản xuất thiết bị di động. Tuy nhiên, họ vẫn không từ bỏ tham vọng. Theo một số trang web điện tử, hãng Microsoft đang âm thầm phát triển một mẫu Surface có thể gập đôi màn hình, lai giữa smartphone và tablet, và có tên mã hóa là Andromeda.Thiết bị này có khả năng gọi điện thoại, nhưng công dụng này không phải trọng tâm của sản phẩm. Thay vào đó, Microsoft muốn thiết bị đóng vai trò như một cuốn sổ thông minh, hỗ trợ người dùng ghi chú bằng bút điện tử. Các nhà sản xuất đang nỗ lực tìm cách để tăng không gian hiển thị của các thiết bị di động mà không khiến máy trở nên quá to. Một giải pháp được đánh giá cao là màn hình không viền như Galaxy Note8 hay iPhone X. Một cách khác là sử dụng thiết kế xếp.Tuần trước, ông Richard Yu, CEO của Huawei của Trung Quốc, cũng cho biết hãng đang phát triển một mẫu smartphone với 2 màn hình. Tuy nhiên, họ muốn tìm cách loại bỏ khớp nối màu đen giữa hai màn hình trước khi chính thức công bố sản phẩm vào năm 2018. Trong khi đó, Samsung lại muốn xây dựng một sản phẩm thực sự đột phá, sử dụng công nghệ màn hình dẻo có thể xếp và uốn cong. Từ năm 2016, Samsung đã nghiên cứu hai smartphone với màn hình OLED uốn cong, trong đó một phiên bản có thể gập đôi, trong khi bản còn lại được trang bị màn hình 5 inch có thể mở rộng ra thành một máy tablet cỡ 8 inch.WASHINGTON - Cổ phiếu Amazon tăng giá mạnh đã đưa chủ nhân Jeff Bezos lên vị trí người giàu nhất thế giới. Tài sản của nhà sáng lập Amazon đã vượt qua tỷ phú Bill Gates, cái tên đã gắn liền với ngôi vị này gần như suốt 4 năm qua. Nhà sáng lập kiêm CEO của hãng thương mại điện tử Amazon đã bỏ túi thêm $10 tỷ Mỹ kim, sau khi cổ phiếu Amazon tăng giá tới 13%. Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng 2 năm rưỡi qua của cổ phiếu này, sau khi lợi nhuận quý III của Amazon vượt kỳ vọng của giới phân tích.Trước đó, vào ngày 27 tháng 7, ông Jeff Bezos đã vượt qua Bill Gates để giữ ngôi giàu nhất thế giới, tuy nhiên, ông chỉ nắm vị trí này trong vài giờ đồng hồ. Sau đó, cổ phiếu Amazon xuống giá, trong khi cổ phiếu Microsoft lại tăng, khiến Bezos trở lại vị trí thứ 2 vào cuối phiên giao dịch.Sau khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa hôm thứ Sáu, tài sản của ông Bezos đạt mức $93.8 tỷ Mỹ kim, cao hơn $5.1 tỷ Mỹ kim so với tài sản của Bill Gates. Ông Jeff Bezos, tỷ phú 53 tuổi, đã kiếm thêm $28.5 tỷ trong năm nay. Ông Bill Gates cũng thêm vào tài sản của mình $6.3 tỷ, dù ông đã cho từ thiện khoảng $4.6 tỷ Mỹ kim hồi tháng 8.SANTA ANA – Một thiếu niên đã bị đâm chết trên một con đường ở thành phố Santa Ana vào tối thứ Sáu. Cảnh sát Santa Ana nhận được điện thoại báo tin về một vụ đánh nhau ở gần góc đường Cubbon và Baker. Vài phút sau đó, khoảng 10 giờ tối, họ nhận thêm 1 cuộc điện thoại khác, báo tin có người ngã gục trên đường W. Brook. Các lực lượng khẩn cấp tìm thấy 1 thiếu niên 17 tuổi nằm trên lề đường, với các vết đâm trên ngực. Nhân viên y tế xác nhận nạn nhân đã chết tại hiện trường. Danh tính thiếu niên này chưa được tiết lộ. Các nhà điều tra cho rằng vụ án có thể có liên quan đến băng đảng.SAN JUAN – Puerto Rico đã có hơn 900 vụ hỏa táng kể từ sau khi bão Maria đổ bộ vào vùng lãnh thổ này vào ngày 20 tháng 9. Tuy nhiên, con số người chết chính thức do thiên tai vẫn được chính quyền thông báo là 51 người. Số lượng các vụ hỏa táng đang gây ra nhiều nghi ngờ đối với số thống kê của Bộ An Toàn Công Cộng Puerto Rico.Bộ An Toàn Công Cộng Puerto Rico xác nhận, 911 vụ hỏa táng đã được thực hiện từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10. Con số này dựa trên các thống kê về thông báo người chết, số giấy khai tử, hồ sơ bệnh viện, và các đơn xin hỏa táng từ gia đình người chết. Tất cả các vụ hỏa táng đều khai lý do tử vong là nguyên nhân tự nhân.Trước đó, Bộ An Toàn Công Cộng nói rằng, bất kỳ cái chết nào, nếu muốn được xác nhận có liên quan đến bão Maria, đều cần phải được kiểm tra bởi cơ quan pháp y của chính phủ. Cho đến nay, viên chức của Bộ này vẫn khẳng định, số ngưới chết tại Puerto Rico vì bão Maria là 51 người.