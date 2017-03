Bão tuyết lớn ở New York, đầu tiên tại Chicago

Bão tuyết đầu tiên ở Chicago trong gần ba thángMột số người đã đi bộ và chụp hình lưu niệm gần bờ hồ ở dưới phố Chicago ngày thứ Hai. Sau tháng Giêng và tháng Hai không có một trận tuyết rơi nào, giờ đây Chicago đang chìm trong cơn bão tuyết băng giá đầu tiên, bắt đầu từ hôm Chủ Nhật kéo dài đến ngày thứ Ba. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ. (Scott Olson/ Getty Images)Những ai đang sống ở Nam California quả thật là hạnh phúc trong thời tiết ấm áp của mùa xuân. Mặc dù đã đến giữa tháng Ba, các tiểu bang ở miền bắc và đông bắc Hoa Kỳ đang bị chìm ngập trong thời tiết bất thường. Chicago đã có bão tuyết lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, trong khi New York đang chờ đón một trận bão được mô tả là lớn và lạnh kinh hồn.Băng giá trước khi bão đến New YorkBồn phun nước Josephine Shaw Lowell Memorial Fountain tại công viên Bryant Park tại thành phố New York đã bị đông cứng vào ngày thứ Hai, với nhiệt độ băng giá dưới mức đông đá. Trong cùng ngày, New York và bảy tiểu bang khác chờ đợi một trận bão tuyết được tiên đoán là lớn nhất trong mùa đông năm nay. (Timothy A. Clary/ Getty Images)Trong mấy ngày qua, tám tiểu bang ở vùng đông bắc, từ New Jersey, New York, Boston đến Portland, Maine đã chuẩn bị cho một số lượng tuyết được tiên đoán là cao đến gần đầu gối. New York và New Jersey là hai nơi được dự đoán sẽ bị bão tuyết nặng nhất.Với bão tuyết lao tới từ chiều tối thứ Hai và sẽ kéo dài đến hết ngày thứ Ba, toàn thể hệ thống giao thông sẽ bị cản trở, nếu không bị tê liệt hoàn toàn, với các xa lộ bị phủ tuyết, các phi trường phải hủy bỏ hoặc trì hoãn hầu hết các chuyến bay. Tình hình hàng không từ đông bắc sẽ ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay khác trên toàn quốc.Kể từ cuối tuần qua, thành phố New York đã chuẩn bị sẵn sàng với một lực lượng xe xúc tuyết hoạt động suốt ngày đêm, nhất là trong đêm thứ Hai. Bão tuyết được dự đoán sẽ trút nhiều tuyết trong đêm thứ Hai với cao điểm là sáng thứ Ba. Sau đó mưa tuyết tiếp tục rơi trong lúc nhiệt độ rơi xuống dưới mức đông đá.Đi kèm với bão tuyết là gió rét lạnh lên tới 60 dặm một giờ. Điều đó có nghĩa là không chỉ bị lạnh cóng, người lái xe và người đi bộ ra đường còn bị chướng ngại trong việc nhìn xa, vì gió thổi tuyết bay mịt mù trời đất.Với gió từ 55 dặm đến 70 dặm, một hiểm hoạt khác cũng có thể xảy ra tại các thành phố ở đông bắc nước Mỹ. Đó là cây gãy đổ, dây điện bị đứt làm cho nhà dân bị cúp điện, và tai nạn trên đường phố giữa những chiếc xe không thể điều khiển dễ dàng như bình thường.Nha khí tượng dự đoán gần 2 feet tuyết sẽ rơi xuống New York, tức là cao tới đầu gối.Tiểu bang đã ra lệnh cho lực lượng Vệ Binh Quốc Gia chuẩn bị sẵn sàng để giúp dân sống sót qua trận bão tuyết khá lớn này.Trong khi đó tại thành phố Chicago, tuyết đã rơi xuống ngày thứ Hai và lên tới cao điểm vào đêm thứ Hai, kéo dài sàng ngày thứ Ba.Vì đường trơn trượt, nhiều tai nạn đã xảy ra, và hàng trăm chuyên bay đã bị hủy bỏ tại các phi trường.Khác với vùng đông bắc, nơi bão tuyết xuất phát từ sự va chạm của hai khối khí từ Bắc Cực tràn xuống và từ Đại Tây Dương thổi lên, bão tuyết ở Chicaga là do ảnh hưởng của vùng Đại Hồ cộng với khí lạnh từ Canada tràn xuống.Trong mùa đông mới đây, thành phố Chicago, tiểu bang Illinois và các tiểu bang lân cận chỉ bị rét lạnh ở dưới mức đông đá nhưng tránh được bão tuyết. Thế nên trận bão tuyết hiện nay là đầu tiên kể từ cuối tháng 12 năm ngoái. Theo sự tính toán chính xác của các chuyên gia, người dân Chicago đã không cầm xẻng xúc tuyết trong ít nhất 85 ngày qua.Với tuyết tràn ngập trong vài ngày, người dân ở đây sẽ phải đợi ít nhất đến đầu tuần sau để bắt đầu thấy mùa xuân được ấm trở lại.