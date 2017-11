Bão Voi Damrey tiến vào VN, dẵm nát các tỉnh miền Trung

NHA TRANG - Bão Damrey, hay bão số 12 tại Việt Nam trong năm nay, đã tràn ào ạt vào các tỉnh miền Trung, từ Quảng Nam ở phía bắc đến Bình Thuận ở phía nam, trút mưa lớn trên một diện tích còn rộng hơn nữa đến Sài Gòn và các tỉnh ở cao nguyên miền Trung từ sáng sớm thứ Bảy, 4 tháng 11. Trung tâm của bão đã di chuyển qua tỉnh Khánh Hòa, trở thành một trận bão lớn nhất chưa từng thấy tại thành phố Nha Trang trong lịch sử, hay ít nhất là trong nửa thế kỷ qua .





Hai chiếc xe bị mảng mái tôn bay xuống trùm kín trên vỉa hè đường 2/4 tại Nha Trang sáng thứ Bảy. (Zing)



Thống kê đến chiều thứ Bảy, bão Damrey đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản cho các tỉnh miền Trung. Đã có ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó Khánh Hòa có 12 nạn nhân. Ngoài ra, có gần 20 người mất tích tại các tỉnh. Gần 550 nhà bị đổ sập, hơn 24,000 nhà bị tốc mái, và trên hơn 40 tàu đánh cá bị chìm ven biển.





Bão lớn chưa từng thấy tại Nha Trang

Một nhà bè bị sóng trôi dạt vô góc biển gần một trung tâm nghỉ mát tại bãi biển Nha Trang. Thành phố này là nơi bị bão Damrey đánh nặng nhất khi bão tràn vào đất liền từ sáng sớm thứ Bảy. Bão Damrey, hay bão Voi là bão số 12 đánh vào Việt Nam trong năm nay. Thống kê đến chiều thứ Bảy, bão Damrey đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản cho các tỉnh miền Trung. Thống kê sơ khởi cho thấy có ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó tỉnh Khánh Hòa có 12 nạn nhân. Damrey đã được xem là bão lớn nhất đánh vào Nha Trang trong nửa thế kỷ qua. (Phạm Bá Duy/ Facebook)



Mạng xã hội cũng như các báo địa phương đã tràn ngập với hình ảnh của bão.

Trên trang Facebook cá nhân, anh Phạm Bá Duy đã đăng hàng chục tấm ảnh kèm theo mấy dòng chữ sau: "Một số hình ảnh Nha Trang xinh đẹp sau khi bị con Voi số 12 tông thẳng vào rạng sáng nay. Nhà mình vẫn bình yên, sáng nay bị mất mạng 3G nên không trả lời mọi người được ạ."



Từ Tuy Hòa, Phú Yên, vị luật sư nổi tiếng bênh vực người nghèo Võ An Đôn cũng đăng hình và viết như sau:

"Siêu bảo Damrey có sức tàn phá ghê gớm, hoành hành Phú Yên suốt 7 giờ đồng hồ (từ 2 giờ đến 8 giờ sáng ngày 4/11), làm phần lớn nhà dân tốc mái, cây cối ngã rạp. Riêng nhà tôi bị tốc toàn bộ chái lợp tôn sau nhà.



"Từ lúc bảo Damrey vào đến giờ cả tỉnh Phú Yên bị cúp điện, giao thông đi lại khó khăn, hệ thống tải điện đứt đoạn.





Một trong hàng chục tàu đánh cá bị bão Damrey tàn phá vào sáng thứ Bảy, 4 tháng 11, tại tỉnh Khánh. (Báo Khánh Hòa)





"Thông thường thì sau cơn bảo sẽ có lũ lụt. Hiện tại thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ tràn vào sân nhà tôi.

"Cơn bảo Damrey tàn phá Phú Yên nặng nề sáng nay, cộng với cơn lũ tối nay sẽ làm người dân Phú Yên trong những ngày tới hết sức khó khăn. (Hình bụi tre ngã rạp chặn hết đường đi vào nhà tôi)."

Còn báo Người Lao Động cho biết: "Bão Damrey đã quần thảo Khánh Hòa, Phú Yên khiến đường sá ngổn ngang, nhà cửa bị xé rách, đặc biệt người dân Khánh Hòa hoang mang cực độ vì nhiều người lần đầu tiên thấm bão."







Cây bị bão thổi bật gốc tại góc đường Đống Đa và Tô Hiến Thành ở Nha Trang. (Phạm Bá Duy/ Facebook)



Nhà hàng Bờ Biển trên đường Trần Phú sau cơn bão. (Phạm Bá Duy/ Facebook)





Tường trình cho thấy vào khoảng 6 giờ sáng thứ Bảy, bão đổ vào Khánh Hòa, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135 km/h).



Trước khi bão đổ bộ, từ đêm thứ Sáu, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa lớn, gió giật mạnh.

Từ nửa đêm, tại thành phố Nha Trang, gió bắt đầu mạnh kèm mưa. Đến 4 giờ sáng gió mạnh, giật liên tục khiến nhiều nhà cửa tốc mái. Nhiều người dân vẫn ra đường buôn bán, tuy nhiên gió mạnh đã khiến nhiều người phải chạy tìm nơi trú bão. Vì nhiều cột điện bị đổ gãy, điện đã cúp hoàn toàn trong nhiều giờ.

Ông Ngô Khắc Thinh, phó phòng Quản Lý Đô Thị TP Nha Trang, đã nói với báo Người Lao Động, "Quá kinh khủng! Tôi sinh ra và lớn lên tại Nha Trang sau 49 năm, đây là lần đầu tiên trong đời thấm thía bão là như thế nào."



Bão đổ bộ với sức gió khủng khiếp khiến nhiều căn nhà, cây xanh ở Nha Trang, huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa tốc mái, ngã đổ. Riêng thị xã Ninh Hòa mất điện hoàn toàn.

Tại trung tâm Nha Trang cây ngã la liệt. Các ống khói, mái tôn của khách sạn bay lả tả đầy đường. Nhiều nhân viên ở khu nghỉ mát Annamandara nằm sát biển cho biết bão đã làm tốc mãi, gãy ngang cây dừa.

Trong lúc gió bão thổi qua, một người dân đã gọi cho nhà báo và nói với giọng hốt hoảng vào khoảng 7 giờ 30 sáng, khi mà bão Voi Damrey đang tung hoành trên đất tiền, "Tôi hoảng loạn không biết gọi ai để cứu nạn khẩn cấp cho gia đình."



Sau đó tại thị xã Ninh Hòa cũng như huyện Vạn Ninh, gió đã thổi giật rất mạnh, tôn bay đầy đường, hàng ngàn nhà dân đã tốc mái. thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), cơn bão quần thảo từ khoảng 4 - 8h30 sáng nay đã để lại nhiều hậu quả nặng nề. Tính đến chiều thứ Bảy, thị xã Ninh Hòa đã có 5 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương.



Trong khi đó, khu nghỉ mát ven biển ở Nha Trang bị tàn phá đáng kể. Nơi đây có có 5,000 du khách mà trong đó trên 2,200 du khách ngoại quốc.



Tại Cam Ranh, bà Nguyễn Thị Bích Trinh nói với báo Người Lao Động rằng vào sáng sớm thứ Bảy bà đi từ sân bay Cam Ranh về nhà, chưa bao giờ thấy gió lớn như vậy, ngoài đường cây đổ, tôn bay. Xe hơi bị thổi nghiêng đổ như đồ chơi.



Tình hình cũng diễn ra tương tự ở Phú Yên khiến tỉnh này hầu như mất điện hoàn toàn. Tại thành phố Tuy Hòa, gió quần thảo dữ dội quật ngã nhiều cây xanh, bảng hiện, cuốn bay mái nhà của người dân, đập bể cả cửa kính.



Đến gần 8 giờ sáng, gió giật kèm mưa lớn vẫn quậy nát các huyện, thị ven biển Khánh Hòa và Phú Yên. Trong khi đó, ở Ninh Thuận, tình hình khá im ắng. Khoảng 5 giờ sáng, tỉnh này có mưa to kèm gió giật mạnh nhưng sau đó giảm dần. Đến trưa thì cuộc sống người dân ở tỉnh này đã trở lại bình thường.

Tại các địa phươngkhác, bão gây gió mạnh ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và An Nhơn (Bình Định). Các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa lớn, một số nơi có mưa rất nặng như Quảng Ngãi, Tam Kỳ (Quảng Nam), Tuy Hòa (Phú Yên). Nguy cơ mất an toàn hồ chứa các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa.



Trong khi đó, sau khi dứt gió bão thì đến nạn lũ lụt. Vào chiều thứ Bảy, theo tin của VietnamNet, tnước sông Cu Đê ở Quảng Nam đã dâng cao, gây ngập sâu nhiều khu vực ven sông ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu).



Đặc biệt, một cây cầu ở khu vực núi Hầm Vàng bị ngập nước, đe dọa chia cắt đường ADB 5 từ Liên Chiểu đi Hòa Liên và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang). Lũ từ thượng nguồn sông Cu Đê cuồn cuộn chảy qua cầu Nam Ô Thượng. Cây cầu và tuyến đường nối từ Nguyễn Lương Bằng đến xã Hòa Liên đã nằm giữa biển nước mênh mông.



Nước sông Cu Đê dâng cao kết hợp lũ từ hồ Hòa Trung và Khu công nghệ cao chảy về đã làm ngập hoặc mấp mé các tuyến đường liên tổ ở thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên.



Mặc dù bão đã hướng về nước Cam Bốt và tan dần ở Thái Lan, lệnh báo động về tình trạng nước lũ đang được ban hành từ nay đến ngày thứ Tư tới, 8 tháng 11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên.



Tại miền cao nguyên, tỉnh Đắk Lắk đã có hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái, khoảng 2,000 dân bị cô lập hoàn toàn, hàng ngàn ha cây trồng các loại bị ngập, hư hại do bão số 12 gây ra.



Tại nhiều địa phương, tình trạng cột điện, cây cối bị gãy đổ xảy ra rất phổ biến. Tại huyện Ea Kar, hàng chục gia đình tại thôn 11, xã Cư Yang bị cô lập. Trong khi đó, nước lũ ở đầu nguồn sông Krông Pắk vẫn đang đổ về ngày càng mạnh, khiến các xã Cư Pông, Cư Yang đứng trước nguy cơ ngập úng nặng.



Tại huyện M'Đrắk, có gần 5,000 mẫu hecta cây trồng bị thiệt hại do gãy đổ, gần 600 ngôi nhà bị tốc mái, 3 người bị thương do cây đổ và mái tôn rớt xuống trúng người. Theo báo cáo của huyện này, hiện có khoảng 2,000 người tại thôn 7 và thôn 9 xã Cư Kroá đã bị cô lập hoàn toàn; 100 hộ dân tại buôn Luếch, xã Krông Jin buộc phải di dời; nhiều tuyến đường bị chia cắt.





Tại ga Nha Trang có hai đoàn tàu Sài Gòn - Quy Nhơn và Sài Gòn - Hà Nội với khoảng 600 hành khách phải tạm ngưng ở nơi đây. Hành khách đã được phục vụ miễn phí bữa ăn sáng và ăn trưa. (VietnamNet)



Tại huyện Krông Bông, gió lốc đã làm hàng chục ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gần 400 căn nhà và các công trình công cộng bị tốc mái, hàng trăm mẫu cà phê, tiêu của người dân bị hư hỏng. Tỉnh cao nguyên này đã có 2 người bị thương và 1 người chết do bão số 12 gây ra.



Tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, nước đột ngột dâng cao đã cuốn trôi một căn nhà ở xã Đạ Cháy khiến hai phụ nữ thiệt mạng là bà Nguyễn Thị Tân (61 tuổi, trú Đà Lạt) và bà Nguyễn Thị Xuân (50 tuổi, Đắk Lắk).

Bà Tân từ Đà Lạt vào làm vườn tại xã Đạ Cháy, bà Xuân từ Đắk Lắk sang phụ giúp việc đồng áng cho bà Tân. Hai người này đóng cửa ở trong nhà nên không biết lũ đột ngột dâng cao. Cả hai bị chết đuối khi căn nhà bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.



Nhiều thôn, buôn tại huyện Lắk (Đắk Lắk) ngập sâu trong nước. Cũng tại huyện này, đã có hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, khoảng 50 mẫu hoa màu bị ngập. Các xã đang hỗ trợ di dời người và tài sản ở những ngôi nhà bị sập và bị ngập sâu đến địa điểm an toàn trong khi chờ nước rút và sửa chữa nhà cửa.

Chiều tối thứ Bảy, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Lê Trung Minh Quý (34 tuổi, trú phường 3, Đà Lạt) bị nước cuốn tử vong tại hồ Tuyền Lâm.



Chiều cùng ngày, anh Quý đi vớt cá tại đập tràn hồ Tuyền Lâm từ buổi sáng thì bị nước cuốn trôi mất tích. Do ảnh hưởng của mưa bão và lượng nước qua tràn chảy xiết nên đến 4 giờ chiều mới tìm thấy thi thể nạn nhân.









Hình bụi tre ngã rạp chặn hết đường đi vào nhà luật sư Võ An Đôn ở Tuy Hòa, Phú Yên đăng trên trang Facebook của ông vào trưa thứ Bảy.



Hàng trăm cây xanh bị thổi ngã nghiêng hay bật gốc tại Bình Định. (VietnamNet)



Một bà đi buôn trên phố bị bão thổi rớt mái tôn tại Nha Trang sáng thứ Bảy. (VietnamNet)



Một xe vận tải chở 20 tấn thực phẩm bị gió thổi lật xuống ruộng trên quốc lộ 1A tại thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tài xế không bị thương nhưng xe bị hư nặng. (VietnamNet)

Thông tin từ tỉnh Kon Tum, địa phương có một nạn nhân tử nạn là cháu Y Nga (10 tuổi, học sinh lớp 5, trú xã Đăk Choong, huyện Đắk Glei). Khoảng 3 giờ chiều, trong lúc cháu Y Nga đi chăn bò thì bất ngờ bị đất đá sạt lở vùi lấp gây tử vong.



Nước lũ trên sông Hà Thanh lên quá nhanh gây ngập và chia cắt nhiều khu dân cư nằm dọc sông ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn. (VietnamNet)



Tại Bình Định, có ít nhất 26 người mất tích ngoài khơi. Nước lũ cũng dâng nhanh trên các sông Hà Thanh và sông Kôn. Nước lũ đổ về với lưu lượng lớn đã gây chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư tại huyện Tuy Phước và Quy Nhơn.





Nhiều thôn, buôn tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu trong nước. Tỉnh Lâm Đồng đã có hai phụ nữ bị nước cuốn trôi thiệt mạng.



Tại tỉnh Phú Yên, gần 1.000 ngôi nhà bị tốc mái. Nơi đây có một người mất tích, bốn người bị thương, gần 1,000 ngôi nhà và trụ sở các cơ quan bị gió thổi tốc mái.

Ngoài ra, 29 tàu thuyền của ngư dân neo đậu ở thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An và Đông Hòa bị song to, gió lớn nhấn chìm; nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân cũng bị tàn phá, thiệt hại nặng.

Mưa lớn từ đêm qua cũng đã làm hàng trăm cây xanh, pa nô, bảng quảng cáo, trụ điện, viễn thông ở thành phố Tuy Hòa ngã đổ, chắn ngang đường, giao thông ách tắc nhiều tuyến. Toàn thành phố Tuy Hòa mất điện từ 2 giờ sáng.







Người dân ở Nha Trang tránh bão trong một trung tâm tạm trú. (VTCNews)

Giao thông bị cản trở

Do ảnh hưởng của bão, Vietnam Airlines vừa thông báo hủy bỏ hàng chục chuyến bay giữa Hà Nội và Quy Nhơn, Sài Gòn và Quy Nhơn.



Tại ga Nha Trang có hai đoàn tàu SQN4 Sài Gòn - Quy Nhơn và SE4 Sài Gòn - Hà Nội với khoảng 600 hành khách phải tạm ngưng ở nơi đây. Đoàn xe lửa SE4 dừng lúc 5 giờ sáng.

Ông Bùi Đức Hoa, phó trưởng tàu cho biết, tàu phục vụ miễn phí bữa ăn sáng và ăn trưa cho 350 hành khách trên tàu. Cho đến chiều thứ Bảy, hai đoàn tàu mới được lên đường đi tiếp đến điểm đến sau khi bị trễ gần một ngày.