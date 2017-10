Barcelona bên xứ Catalonia có còn thuộc La Liga nữa hay không?

Bài THANH NGUYỄN

Tuần tới sẽ có một lô trận vòng loại các giải quốc tế Âu châu và thế giới đang chờ đợi khi bước qua tháng 11 cho nên riêng bên Âu châu trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần, gần 100 đội của 5 nhóm câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đều tranh thủ đấu cho đúng lịch trình số trận của mùa bóng.



Thứ Bảy, Premier League có 7 trận, Ligue 1 có 6, Bundesliga có 6, Serie A có 2 và La Liga có 4. Cũng theo thông lệ, ta chỉ quan tâm đến những đội "tai mắt," tức là nhưng đội có thực lực để nhắm cho được tối thiểu bốn vị trí đầu bảng, và trên hết là chức vô địch nội bộ trong nước. Hầu hết các kết quả đều không khiến người ta ngạc nhiên, tuy có một hai trường hợp có chỗ cần bàn thêm.





Aaron Ramsey của đội Arsenal ngay sau khi ghi bàn thắng quyết định trong trận Premier League với Swansea ngày 28/10 ở London. (Getty Images)



Từ Tây qua Đông và từ Bắc xuống Nam thì ta tuần tự bắt đầu với Premier League bên Anh trước.

Với 7 trận, 14 đội, những trận đáng chú ý là, tuần tự từ trận sớm nhất trong ngày đến trận muộn nhất:

Arsenal - Swansea. (2-1). Man C - West Brom Albion: (3-2). Man U - Tottenham: (1-0). Liverpool - Huddersfield: (3-0) và Chelsea - Bournemouth: (2-0).



Man C tiếp tục đà thắng, vẫn đứng đầu Premier League với 28 điểm. Man U tuần rồi thua Huddersfield hạng 11 khiến ông Mou huấn luyện viên cố tìm cách giải thích tại làm sao thua thì tuần này Man U lại thắng Tottenham hạng 3; mà Tottenham hôm thứ Tư 25 trong tuần thì vừa bị West Ham hạng 16 loại ra khỏi vòng 16 giải EFL tức Carabao Cup, cho nên hình như tinh thần đội ngũ vẫn "chưa được bình thường trở lại!"

Từ đó, chuyện lý thú là nếu như Man U hạng nhì thua Huddersfield thì trong ngày thứ Bảy, Liverpool tuần rồi tạm tụt xuống hạng 11, cũng trong ngày thứ Bảy Liverpool thắng Huddersfield 3 bàn trắng. Báo chí bên Anh chưa ai kịp dại dột đi thắc mắc với ông Mou tại sao Man U thua Huddersfield nhưng Liverpool của ông Klopp lại thắng thì đã bị ông Mou chận họng ngay sau trận với Tottenham, khi người ta muốn xúc xiểm ông ta có ý kiến về việc thắng được một đội mạnh sau khi thua một đội yếu tuần rồi. Ông ta đưa ngón tay lên miệng theo kiểu khuyên mọi người im lặng, và nói, "Qúy vị nói nhiều quá! Cứ thế mà nói, nói, nói...không chịu ngưng nghỉ! Bình thân bình tâm lại một chút xem nào!" Ông ta dùng chữ "relax"!





Messi áo xanh của đội Barcelona tranh banh với Ander Ituraspe đội Athletic Bilbao tại sân San Manes bên Tây Ban Nha ngày 28/10. (Getty Images)



Ông Klopp của Liverpool thì không nói gì nhiều vì đội ông thắng người ta 3 bàn trắng cho nên giờ này, sau khi đã đấu xong 10 trận như mấy đội hạng trên, Liverpool đã leo lên được hạng 6 với 16 điểm; chỉ kém Chelsea với Arsenal ở hai hạng trên có 3 điểm!



Còn Cụ Wenger của Arsenal, đội đấu trận lúc gà bên Cali chưa kịp gáy, thì suýt nữa Cụ có thêm một ngày buồn trong tuổi già! Swansea nó gác đội Cụ một bàn trắng khi hiệp 1 kết thúc. May sao mà qua hiệp 2, Arsenal của Cụ gỡ trước được một bàn rồi sau đó thắng thêm một bàn cho Cụ yên tâm! Và nay thì Arsenal đã leo lên hạng 5 với 19 điểm giống như Chelsea ở hạng tư. Hôm thứ Sáu, khi trả lời báo chí về những khó khăn mà họ cứ gán vào cho Cụ ở đội Arsenal thì Cụ có nói nhiều điều, trong đó có câu then chốt là "Tôi chỉ cố làm sao cho đội tôi năm nay đoạt chức vô địch, rồi mọi chuyện khác đều hạ hồi phân giải"! Nếu Cụ đừng để cho Arsenal "thua sảng" từ đây đến hết 28 trận còn lại của mùa bóng thì mục tiêu đó may ra mới trở thành sự thực!





Giorginio Wijnalden đội Liverpool với cú sút ghi bàn thắng thứ 3 trong trận với Huddersfield ở sân Anfield, Liverpool, ngày 28/10. (Getty Images)



Ligue 1 bên Pháp trong ngày thứ Bảy có 6 trận nhưng trận đáng chú ý hơn hết là giữa Monaco với Bordeaux. Monaco thắng cho nên tiếp tục đứng hạng nhì với 25 điểm, kém Paris Saint Germain đẩu bảng 4 điểm.

Bundesliga bên Đức có 6 trận nhưng hai trận đáng chú ý là giữa Dortmund với Hanover và Bayern với Leipzig. Dortmund thua, Bayern thắng cho nên Bayern vẫn đứng đầu với 23 điểm, còn Dortmund ba tuần trước đứng đầu nhưng thua một trận, hòa một trận, rồi lại thua trận hôm nay nữa cho nên tụt xuống hạng nhì với 20 điểm.



Serie A bên Ý chỉ có hai trận, giữa Roma với Bologna và Juventus với AC Milan. Cả Juventus lẫn Roma đều thắng nhưng Juventus tiếp tục đứng nhất với 28 điểm trong khi Roma chỉ đứng hạng 5 với 24 điểm.

Và sau cùng là 4 trận của la Liga nhưng chỉ có hai trận đáng kể là Atletico de Madrid với Villareal và Barcelona với Atheltic Bilbao.



Atletico hạng 4 đấu trước với Villareal hạng 6 cho nên nếu như có hòa 1-1 với nhau thì cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên cho lắm. Nhưng như vậy là Atletico mở đường cho Real Madrid cùng điểm, ngày Chủ Nhật mới lên đường qua xứ Catalonia đấu với đội Girona. Trong khi đó, ngày thứ Bảy Barcelona thắng Athletic 2-0 cho nên tiếp tục đứng đầu bảng của La Liga với 28 điểm sau khi đấu xong trận thứ 10.

Chủ Nhật mới đến phiên Real Madrid đấu trận thứ 10. Và vì đây là những trận bên Tây Ban Nha cho nên có chuyện đáng nói về mặt chính trị.



Thứ Năm, quốc hội xứ tự trị Catalonia đã bỏ phiếu đơn phương tuyên cáo độc lập với Tây Ban Nha. Chính phủ TBN viện dẫn điều 155 của hiến pháp năm 1979, ra tuyên cáo là mọi hành động ly khai của nhóm lãnh đạo Catalonia là bất hợp pháp, bất hợp hiến. Chính phủ TBN ra tuyên cáo bãi chức bãi nhiệm mọi quyền hành của nhóm lãnh đạo Catalonia và chuẩn bị tiếp quản vùng tự trị này về mặt an ninh trật tự, hành chánh, tài chánh v.v.. Các chi tiết thì người đọc có thể theo dõi mục tin tức hàng ngày qua báo chí, truyền hình, v.v..



Vấn đề ở đây là vị trí của ba đội banh xứ Catalonia là Barcelona, Espanyol và Girona trong khuôn khổ La Liga!



Nếu như tuyên cáo độc lập của cánh hành pháp và lập pháp Catalona thực tế có ý nghĩa, giá trị và hiệu lực thì cả ba đội banh gốc Catalonia kia không còn trực thuộc La Liga nữa. Đàng này đội Barcelona ngày thứ Bảy vẫn đấu trận trong khuôn khổ La Liga và nhóm cầm đầu đội Girona đã chính thức tuyên bố rằng trận giữa Girona với Real Madrid sẽ vẫn được duy trì theo lịch trình trong ngày Chủ Nhật.



Các thành viên trong tổ chức hai đội Barcelona với Girona có thể có lập trường chính trị riêng tư cho từng cá nhân, thế nhưng xét về mặt tập thể thì giới lãnh đạo Catalonia cứ việc tuyên bố độc lập, còn các đội banh Catalonia thì vẫn cứ mặc nhiên tuyên bố bằng chân với quả banh là ... chưa độc lập! La Liga là tổ chức bóng đá của Tây Ban Nha, gồm cả những đội banh ở những khu vực tự trị như Catalona. Tổ chức hành chánh của TBN có 16 khu vực tự trị, trong đó có hai thành phố lớn đượng hưởng quy chế tự trị. Catalonia chỉ là một trong các khu vực tự trị vừa nêu. Từ Bắc xuống Nam, Đông sang tây, ta có thể kể: Catalonia, Aragon, Navarre, Basque, Cantabria, Asurias, Galicia, Valencia, Castille La Mancha, v.v.. Xứ Basque, tiếp giáp với biên giới Pháp ở phía Bắc là đất dụng võ của đội Athletic Bilbao đấu với Barcelona trong trận ngày thứ Bảy! Đành rằng mỗi khu vực tự trị có lịch sử riêng của nó, thế nhưng nếu như Catalonia độc lập khỏi TBN thì dễ chừng sẽ là cái gương lớn cho cả những khu vực kia "phất cờ khỏi nghĩa"?



Riêng đội Espanyol của xứ Catalonia mà tên đội đã là như vậy thì rõ ràng là "đội Tây Ban Nha" chứ Catalonia thế nào cho được?