Barcelona thua thảm, Real Madrid đoạt giải Supercopa De Espana

Bài THANH NGUYỄNThứ Tư là trận "lượt về" của Real Madrid để đấu cho xong giải Supercopa De Espana với đội Barcelona từ tuốt miệt Đông Bắc kéo xuống sân Bernabeu ở thủ đô Madrid. Hôm lượt 1, tức "lượt đi" đối với Real, đấu ở sân Camp Nou của Barcelona thì nó đã thắng với tỷ số 3-1 trong một trận vừa gay cấn vừa lắm biến cố.Toàn đội Real Madrid với cái "Siêu cúp" của giải Supercopa De Espana sau khi thắng Barcelona 2-0 ở lượt 2, tức là với tỷ số 5-1 cho cả hai lượt đấu. (Getty Images)Biến cố đáng kể nhất đối với Real Madrid trong trận ngày Chủ Nhật là sau khi Ronaldo ghi được một bàn thắng thì cậu ta cởi áo khoe tài, bị phạt cái thẻ vàng, rồi sau đó bị trọng tài phạt thêm cái thẻ vàng vì tội giả vờ ngã trong cấm địa Barcelona (một quyết định sai lầm sau khi người ta xem lại những đoạn videos lúc Ronaldo ngã do va chạm với Umtiti của Barcelona) thì cậu ta bị đuổi ra khỏi sân. Bị đuổi oan như vậy cho nên Ronaldo tức giận dang tay xô đẩy trọng tài De Burgos và hôm thứ Ba đã bị hiệp hội bóng đá Tây Ban Nha phạt cấm không được đấu 5 trận sau trận đó.Marco Asensio sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid vào phút thứ 3 trong trận Supercopa với Barcelona ngày thứ Tư. (Getty Images)Tức là trong trận "lượt về" của Real Madrid ngày thứ Tư ở sân Bernabeu không có Ronaldo trên sân mà người ta chỉ thấy cậu ta bên cạnh cô bạn gái trên khán đài.Hôm Ronaldo bị tuyên phạt thì người viết ở đây đã có nhận xét rằng có khi ông huấn luyện viên Zidane của đội Real Madrid cũng chẳng lấy gì làm nao núng cho lắm, vì khác với Barcelona mất đi một Neymar là kể như mất đi cái thế "ỷ giác," giác này nương tựa vào giác kia khi còn đủ bộ cho cái "chĩa ba tử thần" là Messi , Suarez và Neymar, ông Zidane còn có những tay lợi hại như Isco, Asensio và Vasquez để hoán thế lẫn nhau mà đảm đương chức năng tiền đạo của Ronaldo trong bộ ba Benzema, Bale và Ronaldo theo như thông lệ.Karim Benzema ngay sau khi ghi bàn thắng thứ 2 cho Real Madrid ở trận Supercopa De Espana với Barcelona ngày 16/8. (Getty Images)Hôm lượt 1 ở Barcelona, ông Zidane cũng chỉ đưa Ronaldo ra sân vào phút thứ 60. Trước đó, ông ta để cho Isco kết hợp với Benzema và Bale để chạy tiền đạo .Trong trận lượt 2 này ở sận Bernabeu của Real Madrid, ông Zidane còn "chơi bạo" hơn nữa là để cho cả Isco lẫn Bale ngồi ngoài suốt trận đấu, và cho luôn Marco Asensio với Lucas Vasquez ra chạy tiền đạo với Benzema. Ông ta chỉ thay Asensio vào phút thứ 75, còn Benzema với Vasquez vẫn được để nguyên cho đến dứt trận đấu.Sân Bernabeu trong trận ngày thứ Tư có tất cả 78,000 khán giả trên tổng số 81,000 chỗ. Quanh bốn mặt khán đài hầu như chỉ có màu áo trắng là màu áo của đội Real Madrid. Một hiện tượng không mấy bình thường vì trước đây bất kỳ một trận đụng độ nào giữa Real với Barcelona tại sân Bernabeu vẫn đều có đội ngũ đông đảo các fans của Barcelona đi theo ủng hộ đội nhà của họ.Có thể các fans của Barcelona suy nghĩ là đã thua 1-3 ở lượt 1 tại sân mình mà nay lại đấu ở sân người trong khi đội mình không còn tay Neymar nữa thì lấy gì để gỡ?Một Messi đội Barcelona trông buồn bã như muốn khóc sau trận lượt 2 của giải Supercopa De Espana với Real Madrid ngày thứ Tư ở Madrid và thua với tỷ số gộp là 1-5. (Getty Images)Hôm đấu lượt 1 ở Barcelona, người ta đã thấy Real Madrid khống chế phần giữa sân; và ấy là hôm đó cậu trung vệ Luka Modric không được đấu vì phải chịu một lệnh phạt hồi tố từ trước đây. Ông Zidane hôm đó đã phải để cho Kovacic ra thay, và cậu này cũng đã kềm chân Messi rất hữu hiệu.Trong trận ngày thứ Tư này thì Modric lại có mặt trên sân, bên cạnh Kovacic, và Modric bấy nay vẫn được giới bình luận bóng đá Âu châu nói chung coi như một trung vệ thuộc loại xuất sắc nhất thế giới.Bằng chứng là cuối tháng này, UEFA sẽ cho công bố danh sách những cầu thủ được bầu là xuất sắc nhất trong mùa bóng 2016-17, chia ra làm nhiều loại, trong đó loại dành cho cầu thủ trung vệ hiện có ba ứng viên nổi bật nhất là Casemiro, Kroos và Modric. Cả ba đều là người của Real Madrid.Huấn luyện viên các đội banh thiện chiến của thế giới thì ai cũng cần có đám hậu vệ, trung vệ và tiền đạo cho thật ngon lành. Thế nhưng cách nhìn chung vẫn là thắng thua thường được quyết định ở khâu giữa sân. Giữa sân không vững thì làm sao chận được banh đừng để cho nó lọt xuống miệt khung thành của mình ? Đám giữa sân không giỏi thì làm sao giữ được banh và chuyền được banh cho đám tiền đạo ghi bàn thắng?Hôm lượt 1 ở Barcelona người ta đã thấy Real Madrid khống chế phần giữa sân cho nên hơn ai hết, ông huấn luyện viên Valverde của Barcelona cũng thấy được như vậy. Bởi thế mà trong trận ngày thứ Tư ở sân Bernabeu ông ta dàn quân khởi đầu theo đội hình 3-5-2, tức là 3 hậu vệ với luôn một lúc 5 anh trung vệ cho chắc ăn. Phải sau đó, cho đến cuối trận, thấy tình hình không xong, ông ta mới tuần tự đổi đội hình thành 4-4-2 rồi cuối cùng là 4-3-3.Phía ông Zidane thì vẫn theo đội hình "căn bản" là 4-3-3 với 4 hậu vệ Marcelo, Ramos, Varane và Carvajal; ba trung vệ là Kroos, Kovacic và Modric; và ba tiền đạo Asensio, Benzema và Vasquez. Toàn là thứ, dạn dày "khói lửa chiến trường"!Người ta để ý là đội ngũ Barcelona đang về già, ai nấy đều quanh quẩn ở lứa tuổi 30 trong khi phe Real Madrid có những mầm non được đào tạo từ nhỏ trong "lò" Real Madrid.Ai nấy đều kỳ vọng một trận nảy lửa. Nhưng kết quả là dưới góc độ người xem trận banh với hai đối thủ cỡ này thì ta có thể chia tất cả hàng chục triệu người xem từ trong đến ngoài sân đấu làm ba lớp.Một lớp là đám khán giả trong và ngoài sân ủng hộ đội Real Madrid thì có lý do để phấn chấn từ đầu đến cuối.Một lớp là đám ủng hộ đội Barcelona thì lớp này dễ có khuynh hướng thất vọng và chán chường từ đầu đến cuối trận.Và một lớp không nhất thiết ủng hộ ai, chỉ trông xem được trận banh cho thật hào hứng, cân xứng, thì rốt cuộc lại ngỡ ngàng, khó ngờ có ngày Barcelona lại có thể sa sút đến cỡ này!Mới có 3 phút, sau mấy đợt Real Madrid liên tục tấn công mở màn, Asensio có banh trong chân cách xa khung thành chừng 35 cho đến 37 mét, tức là xa lắc xa lơ khỏi làn ranh cấm địa. Cậu ta lựa thế giữa hai cầu thủ Barcelona, sút một cú banh xoáy về hướng khung thành địch. Thủ môn Stegen đứng bên góc phải khung thành, theo dõi đường banh nhưng không nhúc nhích vì thấy nó chẳng có vẻ gì đe dọa. Cho đến khi đường banh chúc xuống góc trái khung thành rồi lọt thỏm vào bên trong thì bấy giờ đương sự chỉ còn kịp thấy trên bảng ở góc sân hiện lên số 1 cho đội RealMadrid và vẫn số 0 cho đội Barcelona.Asensio là cậu ghi bàn thắng thứ 3 cho Real ở trận lượt 1. Trận lượt 2 này, cậu ta là người ghi bàn đầu tiên.Tiếp đó là cả một quá trình ngược ngạo. Xưa giờ thì Barcelona có banh, Real Madrid không lo giành mà chỉ chờ cơ hội để phản công chớp nhoáng. Nay thì Real Madrid vừa có banh nơi chân vừa lo tổ chức hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác trong khi phe Barcelona lo đuổi theo banh và lo đỡ đòn!Cứ như vậy cho đến phút thứ 38, sau ba lần bảy lượt Real Madrid hụt ghi thêm bàn thắng, thì Marcelo có banh nơi chân bên cánh trái cấm địa Barcelona. Cậu ta chuyền ngang quả banh cho Benzema chạy vào trước khung thành. Hai hậu vệ Barcelona kèm sát Benzema; cậu ta luồn lách, lựa thế và sút lọt lưới rất đẹp! Real Madrid gác Barcelona 2-0 .Phút thứ 38 đó có nghĩa là gần dứt hiệp 1. Người xem mà làm nhẩm con tính thì thấy ngay là muốn thắng cho được trận này, Barcelona phải ghi cho được 4 bàn trong hiệp 2, với điều kiện là Real không ghi thêm được bàn nào nữa, để tuy cùng hòa nhau 5-5 tính cho cả 2 lượt nhưng Barcelona sẽ thắng nhờ đến 4 bàn ở sân người.Có là fan của Barcelona đến cỡ nào đi nữa thì cũng đâu có ai lạc quan đến mức như vậy?Bởi vậy mà hiệp 2 cho dù Barcelona có những khoảng thời gian ngắn ngủi như thể hồi sinh được phần nào thì tình hình chung vẫn là Real Madrid làm chủ chiến tường.Có một lúc, vào phút thứ 71, có thể coi như tiêu biểu cho vận đen của Barcelona trong ngày là khi Messi có banh trước khung thành Real Madrid, sút, thủ môn Navas đỡ văng qua bên cánh phải, Suarez một mình một cõi ở đấy nhào tới đánh đầu, banh bay trúng mép ngoài cột gôn và văng ra khỏi cuối sân!Dứt 90 phút, trọng tài Sanchez 34 tuổi, lần đầu tiên điều động một trận giữa Real Madrid với Barcelona, cho thêm 3 phút phụ trội. Đủ thời gian để Suarez và Mascherano của Barcelona thay phiên nhau lãnh mỗi người một cái thẻ vàng. Hai thẻ vàng duy nhất của cả trận đấu!Người ta khệ nệ khiêng cái sân khấu nhỏ bằng gỗ ra một bên mép sân. Sân khấu có vòng cung trên cao, hình "khải hoàn môn." Chừng nửa tiếng sau thì toàn đội Real Madrid xúm xít nhau trên cái sân kháu đó để mà hò reo chiến thắng giữa trận mưa hoa giấy từ khán đài tung xuống và pháo bông từ bên dưới được phóng lên.Và như vậy là Real Madrid trước mùa bóng bên Tây Ban Nha đã đoạt liên tục hai giải: Giải UEFA Super Cup của Âu châu sau khi thắng Manchester United và giải Supercopa của Tây Ban Nha! Oai phong lẫm liệt! Cậu Ronaldo cũng rời khán đài vào những phút cuối để xuống sân cùng đồng đội ôm ké cái Cúp mà chụp hình. Dù gì thì cậu ta cũng có công ghi bàn thắng ở lượt 1 và có công tạo điều kiện cho Isco, Asensio, Vasquez được trọng dụng trong thời gian cậu ta bị cấm đá banh!Đám cầu thủ Barcelona còn lại trên sân, ai nấy đều ít nhiều thẫn thờ ngơ ngác; trong ánh mắt đều bỡ ngỡ, chừng như không biết chắc xem đám đồng đội quanh mình có thực đúng là thuộc đội Barcelona mới chỉ thời gian ngắn trước đây hay không!