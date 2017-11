Bắt “siêu trộm” vượt ngục vẫn dở trò tán gái

Tình bị truy nã do bỏ trốn khỏi trại giam công an địa phương. Cụ thể, cuối tháng 5/2017, đối tượng này cùng đồng bọn lẻn vào một quán tạp hóa trên địa huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lấy đi tài sản với tổng giá trị gần 50 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, hắn bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về hành vi nói trên. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, Tình bỏ trốn sau 3 ngày bị bắt. Đối tượng đêm thì trốn rừng, ngày lẻn vào nhà dân trộm cắp lương thực rồi đi bộ xuống QL1A bắt xe ra miền Bắc chạy trốn.

Không lâu sau đó, Công an huyện Bắc Trà My đã phát lệnh truy nã đối tượng này. Hồ sơ vụ án được chuyển lên phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Nam.

Về mình phần, Tình nương náu ở một tỉnh phía Bắc được ít ngày rồi phiêu bạt vào miền Nam. Đối tượng di chuyển qua Tây Nguyên, Lâm Đồng, TP.Sài Gòn. Mỗi nơi hắn chỉ nán lại độ năm bữa nửa tháng tìm kiếm công việc thời vụ rồi lấy tiền trốn chạy tiếp.

Nguyễn Văn Tình (Ảnh:Congly).

Tại TP.Sài Gòn, hắn quen và gạ gẫm một cô gái gốc Quảng Nam. Lợi dụng sự cả tin, hắn đã theo người yêu về Quảng Nam. Lúc này, người yêu của Tình đang mang thai đứa con của hắn.

Đầu tháng 11/2017, lực lượng chức năng phát hiện ra dấu viết của Tình và bí mật xác minh, bắt giữ.

Được biết, Tình từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích. Theo đó, năm 2010, khi đang làm thuê ở Tây Nguyên, hắn trộm cắp điện thoại của một người dân nên bị kết án 9 tháng tù. Sang năm 2012, tức chỉ mới ra trại ít tháng, hắn tham gia “hỗn chiến” khiến một người thương nặng và nhận tiếp án tù.

Tại địa phương, do lối sống ngang tàng mà hôn nhân của đối tượng này cũng đã tan vỡ vào đầu năm 2017. Để bắt giữ được đối tượng, PC52 đã vô cùng vất vả, kiên trì theo dõi hàng tháng trời.

Thu Hương