Bắt băng nhóm ‘đá xế’ dùng hung khí tấn công cảnh sát

– Đoạn clip phát tán trên mạng xã hội thể hiện băng nhóm “đá xế” cực kỳ manh động khi lao xe trực diện, dùng hung khí tấn công cảnh sát lẫn người đi đường.

XEM CLIP:

Công an Q.Tân Phú, TP.Sài Gòn xác nhận, vừa bắt giữ 1 băng nhóm “đá xế” cực kỳ nguy hiểm hoạt động trên nhiều địa bàn quận, huyện. Hiện công an đang tạm giữ hình sự 4 nghi can, trong đó có đối tượng cầm đầu là Nguyễn Quang Tuyến (tự “Thầy”, SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trong nhiều tháng trở lại đây, trinh sát Công an Q.Tân Phú nắm bắt thông tin có 1 băng nhóm chuyên trộm xe gắn máy hoạt động trên địa bàn và 1 số quận, huyện khác. Nguồn tin trinh sát cho biết, băng nhóm này “đá xế” ngay giữa ban ngày, luôn trang bị hung khí các loại như: bình xịt hơi cay, mã tấu tự chế, dao…sẵn sàng tấn công người dân, công an hay các lực lượng khác khi bị truy đuổi.

Từ những thông tin điều tra sơ bộ, Công an Q.Tân Phú xác lập chuyên án để đấu tranh. Do đây là băng nhóm nguy hiểm, ban chuyên án đã huy động nhiều trinh sát hình sự vào cuộc, đeo bám…

Nhóm đối tượng tông xe trực diện vào trinh sát công an

Manh động cầm hung khí tấn công công an

Trưa 9/11, Tuyến cùng 3 đàn em đã thực hiện 2 vụ trộm liên tiếp lấy 2 xe gắn máy của người dân tại khu vực Q.Tân Bình. Tuy nhiên khi chúng di chuyển thành nhóm về khu vực bên hông siêu thị Pandora (đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) thì bị tổ trinh sát Công an Q.Tân Phú phục kích, chặn bắt.

Biết rơi vào lưới, nhóm 4 đối tượng tỏ ra manh động khi rồ ga tìm đường tẩu thoát, thậm chí bất chấp nguy hiểm lao xe trực diện vào các trinh sát. Trước tình thế này các trinh sát đã nổ súng trấn áp, tuy nhiên nhóm đối tượng vẫn manh động cầm hung khí tấn công….

Tuy nhiên, Tuyến và 3 đàn em đã bị trinh sát bắt giữ. Công an thu giữ trong người các đối tượng nhiều dụng cụ phá khóa, đồ nghề trộm cắp…

Đáng nói diễn biến vụ bắt giữ thể hiện sự manh động, nguy hiểm của băng nhóm “đá xế” khi chống trả lại trinh sát công an, được người dân quay lại, phát tán trên mạng xã hội. Đoạn clip hơn 2 phút được lan truyền, có nhiều ý kiến bức xúc, phẫn nộ về băng nhóm nguy hiểm nói trên.

Bước đầu, Tuyến thừa nhận thực hiện 2 vụ trộm xe vào buổi trưa, trước khi bị bắt giữ và nhiều vụ “đá xế” ở các quận, huyện khác. Được biết, băng nhóm này đều là dân có nhiều tiền án, tiền sự nên có kinh nghiệm lọc lõi trong việc đối phó với công an. Bản thân Tuyến đã từng có 2 tiền án và mới ra tù vào giai đoạn cuối năm 2016.

Lãnh đạo Công an Q.Tân Phú cho hay, hiện ban chuyên án đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Băng nhóm gây 25 vụ dàn cảnh cướp tài sản Một băng nhóm gây ra 25 vụ cướp tài sản tàn độc, dàn cảnh đánh người, vừa bị sa lưới.

Băng nhóm đánh cô gái trẻ, cướp xe SH ở Sài Gòn Cô gái trẻ đi xe SH trên đường lúc rạng sáng bị 4 thanh niên ép xe, chặn đầu để hành hung, dí dao vào cổ rồi cướp xe tháo chạy.

Băng nhóm vượt biên vào Việt Nam cướp xế hộp Phát hiện khẩu súng mà tên cướp dí vào đầu mình là giả, anh Châu chống cự quyết liệt nhưng hai tên cướp người Trung Quốc vẫn không buông tha, chúng điên cuồng khống chế tài xế hòng cướp bằng được chiếc xế hộp.

Băng nhóm ngoại quốc dùng “ảo thuật” trộm tiền ở nhiều tỉnh thành Băng nhóm người Iran di chuyển bằng ô tô hoặc xe gắn máy đến nhiều điểm mua bán để dùng chiêu “ảo thuật” trộm tiền và tài sản. Công an xác định chỉ 1 tuần, chúng thực hiện 12 vụ ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Băng nhóm ở nhà siêu sang, gây hàng chục vụ trộm ở Sài Gòn Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TP.Sài Gòn triệt phá nhiều băng nhóm nghiện ma túy đá và game bắn cá, gây ra hàng chục vụ trộm khắp các địa bàn.

Linh An – Văn Châu