Bắt bảo vệ 16 tuổi đâm chết đồng nghiệp

– Ngay sau khi đâm chết đồng nghiệp tại quán ăn, thiếu niên 16 tuổi làm bảo vệ quán toan bỏ trốn nhưng bị bắt giữ nhanh chóng.

Đêm 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Sài Gòn vừa phối hợp cùng với Công an Q.2, TP.Sài Gòn bắt giữ nghi can Nguyễn Minh Khải (SN 2001) nhằm điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Nghi can Khải bị bắt giữ tại cơ quan công an

Nạn nhân bị sát hại được xác định là Nguyễn Thanh H (SN 1994), là nhân viên của 1 công ty bảo vệ, được điều động làm việc tại quán sườn nướng Cao Bồi, đường Song Hành, P.An Phú, Q.2. Đáng nói Khải cũng là đồng nghiệp với anh H, cũng làm bảo vệ tại quán ăn trên.

Trước đó lúc 7h sáng 27/10, nhân viên quán sườn nướng Cao Bồi đến quán thì hốt hoảng phát hiện bảo vệ H nằm gục chết tại quán, nên liền trình báo cơ quan công an. Điều tra hiện trường sơ bộ xác định, anh H bị tấn công bằng dao, bị đâm nhiều nhát vào mặt, đầu, tay trái… Nạn nhân tử vong tư thế nằm ngửa trên sàn nhà của quán.

Hiện trường, công an còn thu giữ 1 con dao Thái Lan có dính dấu vết máu, nghi là hung khí gây án.

Bước đầu điều tra, công an xác định nghi can số 1 là Khải, người làm chung của anh H. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 28/10 công an đã bắt giữ được Khải.

Được biết, bước đầu Khải thừa nhận hành vi gây án. Hiện công an đang mở rộng điều tra, làm rõ động cơ gây án của Khải.

Linh An