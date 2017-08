Bất bình đẳng thu nhập tại Hollywood giữa nam và nữ nghệ sĩ

Tài tử Mark Wahlberg và người đẹp Emma Stone.



HOLLYWOOD – Vấn đề chênh lệch thu nhập theo giới tính tại Hollywood không phải là mới, nhưng danh sách mới đây được Forbes công bố một lần nữa lại đặt ra những câu hỏi về sự bình đẳng giữa các nam và nữ diễn viên.



Theo Forbes, Mark Wahlberg vừa trở thành nam tài tử có thu nhập cao nhất thế giới với $68 triệu Mỹ kim. Trong khi đó, người đứng đầu danh sách bên nữ giới, Emma Stone, người từng được vinh danh với tượng vàng Oscar cho La La Land, chỉ kiếm được $26 triệu, tức là chỉ bằng hơn một phần ba so với Wahlberg.

"Thiên nga đen" Natalie Portman từng cay đắng nói: "Trong hầu hết các lĩnh vực, nếu đàn ông làm được $1 Mỹ kim thì phụ nữ được nhận 80 cent tương ứng. Còn tại Hollywood, chúng tôi chỉ nhận được 30 cent.” Quy luật này rất thường thấy khi nhắc tới chuyện tiền nong tại kinh đô điện ảnh. Tổng thu nhập của 10 nam diễn viên giàu có nhất cao gấp 3 lần 10 nữ bạn diễn của họ. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề tiền bạc, nó còn cho thấy cơ hội làm việc của phụ nữ và định hướng sự nghiệp so với đàn ông.





Wonder Women là một trong những phim hiếm hoi có nhân vật chính là nữ.





Emma Stone nói: "Trong suốt sự nghiệp của tôi, tôi thường yêu cầu các nam đồng nghiệp phải giảm thù lao để xuống để cân bằng với thu nhập của mình. Đó là điều đúng đắn và công bằng, bởi chúng ta bình đẳng, vì thế chúng ta nhận được sự tôn trọng và quyền lợi như nhau.” Dù là nữ diễn viên ăn nên làm ra nhất năm, nhưng cô cũng chỉ đứng thứ 15 ở trong danh sách các diễn viên có thu nhập cao nhất, chịu lép vế so với hẳn 14 đấng mày râu.



Khoảng cách về thu nhập của Hollywood được Forbes cho là do sự phát triển của dòng phim hành động, phim siêu anh hùng. Ở đó, nữ nhân vật không có nhiều đất diễn bên cạnh các nam chính cơ bắp. Điều đó đồng nghĩa với việc các nữ diễn viên phải cạnh tranh nhiều hơn và có ít cơ hội để tỏa sáng trong những phim ăn khách. Nếu có thì họ cũng bị đóng khung trong một vài công thức nhất định để chiêu dụ người xem.

Với Mark Wahlberg, con số khổng lồ $68 triệu Mỹ kim trong năm nay đến từ Daddys Home 2 và Transformers: The Last Knight. Tương tự, dòng phim hành động – siêu anh hùng cũng đã làm đầy túi các tài tử còn lại trong top 10: Vin Diesel (The Fate of the Furious), Robert Downey Jr (Spider-Man: Homecoming), Tom Cruise (Mission: Impossible 6), Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok) hay Chris Pratt (Guardians of the Galaxy).



Trong khi đó, các nữ diễn viên thường thành công ở thể loại phim hài - tình cảm, phim có tính nghệ thuật cao, nhưng lại không phải là những cái phễu hút tiền, như Emma Stone trong La La Land, Amy Adams trong Arrival, Jennifer Lawrence trong Mother!, Mila Kunis trong Bad Moms 2 hay Melissa McCarthy trong Ghostbusters.



Trong năm qua, Wonder Woman là phim đánh dấu lần đầu tiên nhân vật chính là một nữ siêu anh hùng. Phim được cả thế giới yêu mến đã đem về hơn $800 triệu doanh thu toàn cầu. Điều này không giúp Gal Gadot trở thành nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới. Nhưng thành công của tác phẩm đã mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho dòng phim mà nhân vật chính là nữ, mở ra cơ hội cho những nữ đạo diễn như Patty Jenkins. Từ đó, diễn viên nữ sẽ có một chỗ đứng bình đẳng hơn trên màn ảnh ngang hàng với các nam tài tử. Tuy nhiên, vẫn còn cả một chặng đường dài và cần rất nhiều cố gắng để lấp đầy khoảng chênh lệch giữa thu nhập của hai giới tại Hollywood.