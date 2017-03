Bất bình trước cảnh bé gái bị mẹ lột trần, đuổi ra ngoài trời mưa

Đứa bé bị mẹ đuổi ra đường trong trời mưa ngày thứ Năm vừa qua. (Facebook)HÀ NỘI - Từ chiều thứ Sáu, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một video clip ghi lại cảnh một bé gái không mặc quần áo và đứng ngoài trời mưa lạnh, trước cửa một căn nhà.Kèm theo đoạn video là thông tin: “Cháu bé bị mẹ đẻ của mình hành hạ, đánh đập chửi rủa rồi ép cởi quần áo cho ra đứng ngoài đường lúc mưa gió, trời rét. Nhiều người hàng xóm xót xa đã can thiệp nhưng mẹ cháu tiếp tục chửi rủa không cho ai giúp cháu. Một số người mang khăn đến cho cháu bé quấn lên người cho đỡ lạnh. Thế nhưng người mẹ vẫn tiếp tục đánh cháu, thậm chí còn dội nước lạnh lên người đứa bé tội nghiệp.”Hình ảnh trên được ghi tại phường Đông Mai, quận Hà Đông vào ngày thứ Năm khi trời đang mưa, rét.Trong clip là hình ảnh của bé Trần Kim Thanh, 3 tuổi. Người đăng tải clip cho biết đã nhiều lần chứng kiến cảnh cháu bé này bị mẹ đánh đập nên rất xót xa và quyết định chia sẻ những hình ảnh này để tố cáo hành động tàn nhẫn của người mẹ.Bà Nguyễn Thị Thoa thuộc chi hội phụ nữ phường Đông Mai cho biết, mẹ của bé Thanh là bà Chu Thị Thìn. Tình trạng này đã xảy ra nhiều lâu. Theo lời bà Thoa, dù mùa đông hay mùa hè, người mẹ thường bắt hai đứa con cởi trần và đánh đập dã man, vì sợ mẹ nên nhiều lần cháu Thanh chỉ dám đi lang thang ngoài đường giữa đêm."Ngay lúc này Thìn vẫn đang đuổi con ra ngoài đây, mọi người đang vào khuyên. Thìn một mình nuôi hai con, không có chồng, không nghề nghiệp. Cô ấy có hai đứa con, bé Thanh hơn 3 tuổi và một bé nữa mới 10 tháng (tên Quân).“Từ lúc bé Thanh được 2 tuổi thì bắt đầu xảy ra tình trạng này, giờ càng lúc càng trầm trọng, cứ vài hôm thì cô ấy lại như thế, Mỗi lần bực tức với ai đấy là Thìn lại về nhà đánh, hành hạ các con. Khổ nhất là bé cháu Thanh, mỗi lần bực tức lên là Thình lại đánh, chửi nó thậm tệ. mọi người xung quanh nhiều lần đến can ngăn nhưng luôn bị chửi bới".Bà Thoa cho hay, vì người mẹ không có công ăn việc làm nên cuộc sống của ba mẹ con rất khó khăn, vất vả. Cách đây hai năm, phường đã đưa gia đình bà Thìn vào diện hộ nghèo để bớt khó khăn.Cuộc sống hàng ngày của ba mẹ con cũng được các anh em họ hàng giúp đỡ nhiều nhưng người suốt ngày chửi bới mọi người nên cũng khiến người thân phẫn nộ. Bà Thoa rất mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để người mẹ hiểu biết hơn và không còn đánh đập, hành hạ các con. Nhiều lần, các cán bộ, công an phường đến khuyên bảo, vận động nhưng đều không có hiệu quả.Theo lời Lê Quan Thoan, chủ tịch phường Đông Mai, thì phường đã nhiều lần cử người đến khuyên can, thậm chí cả công an phường cũng xuống lập biên bản nhưng người mẹ này vẫn chứng nào tật ấy. Hiện lãnh đạo phường đang nghiên cứu cách để giải quyết triệt để sự việc này.