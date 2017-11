Bắt đối tượng chở cô gái vào nhà nghỉ “thay quần áo vì trời mưa”

Ngày 22/11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giữ Nguyễn Hoàng Tú (17 tuổi, trú xã Nghi Trung, Nghi Lộc) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 3h 30 ngày 15/11, chị Th. (17 tuổi, trú xã Nghi Xá, Nghi Lộc) được một người bạn ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc nhờ Nguyễn Hoàng Tú chở chị Th. về nhà.

Ít phút sau, Tú đến đón chị Th. rồi chạy vòng vèo qua nhiều tuyến đường. Khi trời rạng sáng, Tú chở thiếu nữ vào một nhà nghỉ với lý do thay quần áo vì bị mưa ướt. Tại đây, Tú nhờ chị Th. soi đèn pin để tìm công tắc điện trong phòng nhưng chị Th. không làm theo. Bực tức, Tú kéo chị Th. vào phòng và giở trò đồi bại mặc cho chị Th. chống cự quyết liệt.

Sau sự việc, chị Th. đã đến Công an huyện Nghi Lộc trình báo. Sau nửa ngày, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt được Tú.

V. Đồng

