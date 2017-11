Bắt đối tượng chủ mưu vụ chém người tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Ngày 31/10, Công an quận Phú Nhuận (TP.Sài Gòn) cho biết, cơ quan vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Hữu Quốc Huy (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp, TP.Sài Gòn) và một số nghi can khác liên quan đến vụ nhóm côn đồ xông vào bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (quận Phú Nhuận) chém người.

Cuộc hỗn chiến khiến anh Trần Ngọc T. (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) tử vong, 3 nạn nhân Phạm Văn T., Trần Văn T. (cùng SN 1995) và Hà Điền L. (SN 1994, cùng ngụ quận Phú Nhuận) bị thương.

Công an xuống hiện trường điều tra vụ hỗn chiến tại bệnh viện Hoàn Mỹ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 27/10, anh Trần Ngọc T. (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) đi nhậu về tiệm game của mình trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 15, quận Phú Nhuận). Lúc này, anh T. thấy nhóm của Huy đang tụ tập trước cửa tiệm nên đã chửi và đuổi nhóm của Huy đi nơi khác chơi. Vì thế, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trước khi bỏ đi, nhóm của Huy còn buông lời thách thức và dọa sẽ quay lại trả thù. Lo sợ, anh T. liền gọi điện cho nhóm bạn mang hung khí đến tiệm game chống trả.

Đến khoảng 0h10 ngày 28/10, nhóm anh T. ra trước cửa tiệm game ngồi nhậu. Một lúc sau, nhóm của Huy mang hung khí ập vào đâm chém khiến anh T. bị thương. Sau đó, anh T. được đưa đến bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cấp cứu. Tuy nhiên, nhóm của Huy không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục xông vào bệnh viện truy sát.

Cuộc truy sát kinh hoàng đã khiến các y bác sĩ và bệnh nhân tháo chạy tán loạn. Vụ hỗn chiến khiến anh T. bị chém nhiều nhát, tử vong tại chỗ, còn 3 người khác bị thương phải chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Sau vụ việc, Công an quận Phú Nhuận đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy bắt đối tượng. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 xe gắn máy hiệu Honda Vision, 1 xe gắn máy Honda Click, 2 mã tấu tự chế, 2 cây gậy, dao.

Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ được các nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến. Hiện, Công an quận Phú Nhuận đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng các nghi can cho Công an TP.Sài Gòn tiếp tục điều tra mở rộng.