Bắt đối tượng lừa nhiều cô gái vào nhà nghỉ chụp ảnh ‘nóng’

Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Hoa Văn Thám (31 tuổi), trú tại xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 7/2017 đến nay, thông qua mạng xã hội zalo, Thám đổi tên là Hoàng, sau đó kết bạn làm quen với nhiều người phụ nữ trên địa bàn huyện Kim Sơn và một số huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Sau khi thấy con mồi đã mềm lòng và có tình cảm với mình, Thắm bắt đầu tìm mọi cách để lừa các cô gái vào nhà nghỉ rồi dùng lời ngon ngọt để chụp ảnh “nóng”. Những cô gái nếu đã ngã lòng yêu Thám thì hắn ta còn quay cả clip nhạy cảm để làm tư liệu.

Ngày 7/8, sau khi có trong tay những bức ảnh “nóng” của chị H. (trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình), Thám đã nhắn tin, gọi điện đe dọa chị H. về việc sẽ đăng ảnh “tình cảm” lên mạng xã hội và thông báo cho gia đình chị H. nếu không đưa cho hắn số tiền 7 triệu đồng.



Cơ quan công an tiến hành bắt giữ đối tượng Thám.



Cùng thủ đoạn này, Thám đe dọa chị T. (cũng trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình) phải đưa cho Thám 10 triệu đồng nếu không sẽ tung ảnh “nhạy cảm” lên mạng và gửi cho gia đình.

Theo tài liệu của cơ quan công an, cứ tiêu hết số tiền lừa được là hắn ta lại nhắn tin cho các nạn nhân vòi tiền. Do đó, các nạn nhân của hắn đã đến trình báo cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Sau khi nhận được đơn trình báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Sau một thời gian theo dõi đối tượng này, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã tổ chức bắt đối tượng khi đang có hành vi nhận tiền của nạn nhân T..

Theo cán bộ điều tra Công an huyện Kim Sơn cho hay, sau khi đối tượng Thám bị bắt, phía cơ quan công an đã ra thông báo yêu cầu ai là nạn nhân của đối tượng Thám thì liên hệ với cơ quan công an để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn