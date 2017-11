Bắt được cá bống mú lớn ở Phú Quốc

KIÊN GIANG - Chiều thứ Ba, nhiều người buôn bán ở chợ Dương Đông, Phú Quốc đã tò mò đến xem con cá bống mú nặng 55 kg do ngư dân đánh bắt được ngoài biển rồi mang vào bờ. Cá dài gần 1.4 mét, chiều ngang 45 cm. Bà Võ Thị Cuộc đã bán con cá lớn này cho một nữ khách hàng ở Sài Gòn với giá 11 triệu đồng ($480 Mỹ kim).

Trong khoảng một tiếng đồng hồ, bà Cuộc chặt con cá ra nhiều đoạn rồi cho vào thùng xốp cùng với nước đá để bà khách chở về Sài Gòn. Bà khách tên là Vũ Thị Nga cho biết bà mua cá bống mú này mang về tặng người thân, bạn bè để mọi người được "thưởng thức thịt cá mú "khủng."

Theo ngư dân ở đảo ngọc, cá bống mú nặng trên 50 kg rất hiếm gặp. Họ thường bắt được cá nặng chừng 15 đến 20 kg ở ngoài biển, hiếm khi có con nào nặng hơn như vậy.

Chìm tàu câu mực, 1 người chết, thuyền trưởng mất tích

QUẢNG NAM - Một chiếc tàu câu mực đang chạy vào đảo Song Tử Tây thì bị sóng đánh chìm làm một người chết và một người mất tích. Tàu câu mực này do ngư dân Lương Tấn Sỹ, 43 tuổi, ngụ thôn Đông Mỹ, xã Tam Giang, làm thuyền trưởng. Trong khi tàu đang chạy vào đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, để tránh gió thì bị sóng đánh chìm. Tàu có tất cả 36 công nhân, trong đó có hai người bị rớt xuống biển mất tích.

Nhận được tin, Bộ đội Biên Phòng ở đảo Song Tử Tây đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn các nạn nhân. Đến trưa ngày thứ Ba, tổng cộng 34 thuyền viên đã được cứu sống, một người tên Ban, quê ở xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam, được vớt lên bờ nhưng đã chết; riêng chủ tàu Lương Tấn Sỹ vẫn mất tích.



Nhà đang xây bỗng bị sập

PHÚ QUỐC - Chiều thứ Ba, khoảng gần 2 giờ, một tai nạn đã xảy ra tại thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo các nhân chứng, trong lúc các công nhân đang bơm xi-măng cho tầng hai của căn nhà tại Dốc Cô Sáu, khu phố 8, thị trấn An Thới thì bất ngờ toàn bộ hệ thống giàn giáo chống đỡ bên dưới đổ sập.

Ngay sau vụ việc, hàng trăm người dân đã tới cứu trợ nạn nhân. Khoảng 30 phút sau, một máy đào và một cần cẩu hạng nặng đã được đưa tới để cứu mấy người bị thương ra ngoài. Bốn công nhân xây dựng cùng chủ nhà đã bị thương. Trong số năm người này có một người bị thương nặng do bị đè dưới đống bêtông, sắt thép. Họ được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Hai nữ sinh lớp 7 chết đuối khi chơi đùa ở đập xả lũ

QUẢNG TRỊ - Phạm Thị Thanh Phương và Trần Thị Quỳnh Giang, cùng 12 tuổi, đã bị đuối nước xảy ra ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong. Hai em được an táng ngày thứ Ba.

Trước đó, sau 3 giờ chiều thứ Hai, Phương và Giang cùng ba em khác học lớp 7 đã rủ nhau đến đập tràn xả lũ thuộc kênh thuỷ lợi Thạch Hãn, đoạn qua xã Triệu Thành để chơi.

Trong khi chơi đùa trên thân đập, Phương và Giang không may rơi xuống nước, bị cuốn về phía hạ lưu.

Ba học sinh còn lại, gồm một nam và hai nữ, chạy đi gọi người đến cứu nhưng khi mọi người đến nơi thì hai nữ sinh đã tắt thở. Vị trí mà hai nữ sinh gặp nạn cách xa khu dân cư hàng trăm mét.





Bé trai 3 tuổi ngã từ tầng 2 xuống sân thoát chết

HẢI DƯƠNG - Bà Nguyễn Thị Liễu, hiệu trưởng trường Mầm Non xã Dân Chủ, huyện Tứ Ky cho biết vào khoảng 8 giờ sáng thứ Tư tuần qua, 25/10, khi đó bà đang họp trong văn phòng thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, 28 tuổi, dạy lớp 3 tuổi. Thấy vậy, bà chạy ra ngoài thì thấy cô giáo Yến đang bế bé Quang Trung Kiên, 3 tuổi, ở trên tay.

Em bé này đã bất ngờ té từ tầng hai xuống tầng một. Bà Liễu nhận bế đưa bé. Bà kể, "Khi bế trên tay, tôi thấy cháu bất tỉnh, tuy nhiên trên cơ thể không có máu, không có vết thương hay trầy xước mà phần mắt trái chỉ bị sưng tấy. Sau đó, tôi cùng một số giáo viên đưa cháu đi bệnh viện huyện Gia Lộc cấp cứu."

May mắn, bé thoát chết. Khi bác sĩ khám và chuyển em bé lên bệnh viện tỉnh Hải Dương và đến chiều cùng ngày, bé Kiên đã tỉnh táo, nhận biết được xung quanh.

Cô giáo cho biết lúc phòng chỉ một cô giáo thay vì ba, bé Kiên đã chạy ra cửa lớp trèo qua lan can và ngã xuống tầng một. Trong lúc bà hiệu trưởng Liễu nhận đứa bé và tìm cách giải quyết, hai cô giáo đã ngất xỉu vài quá hoảng sợ.