Bắt giam đối tượng trộm ô tô tải bán lấy tiền tiêu xài

Ngày 18/8, Công an quận Hải An, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Bùi Xuân Nguyên (SN 1986, ở số 2B92, tổ dân phố A3, phường Cát Bi, quận Hải An) để điều tra, xử lý nghiêm về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 21h ngày 30/6/2017, anh Đặng Thanh Nhã (SN 1979, trú tại thôn Ốc Nhuận, xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, Thái Bình) đỗ chiếc ô tô tải thùng màu trắng, nhãn hiệu Honor BKS: 15C-055.76 tại khu vực trước cổng nhà số 115 đường Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, Hải An để đi công việc.

Xong việc ra về, anh Nhã tá hỏa khi phát hiện chiếc xe biến mất liền đến cơ quan công an trình báo.



Đối tượng Bùi Xuân Nguyên và tang vật vụ án (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)



Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Hải An đã nhanh chóng vào cuộc, tích cực xác minh, truy tìm thủ phạm. Trong khi cơ quan công an đang điều tra thì trên địa bàn tiếp tục xảy ra vụ mất trộm ô tô với thủ đoạn tương tự.

Theo đó, khoảng 3h30 sáng ngày 3/7, anh Phạm Đình Đức (SN 1985, ở khu E, phường Cát Bi, quận Hải An) đỗ xe ô tô nhãn hiệu Forcia, loại xe tải khung mui, màu xanh, BKS: 15C-02435 trước cửa nhà số 43 đường Nguyễn Thị Thuận, thuộc phường Cát Bi. Mặc dù, anh Đức cẩn thận đóng cửa, cất chìa khóa nhưng chiếc xe vẫn bị kẻ gian lấy trộm.

Từ những tình tiết tương đồng trong 2 vụ trộm trên, các trinh sát hình sự Công an quận Hải An tăng cường tuần tra, mật phục, xác minh. Chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát đưa đối tượng Bùi Xuân Nguyên vào tầm ngắm.

Nguyên từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản. Ra tù, tên này chẳng công ăn việc làm ổn định, thường xuyên lang thang và có nhiều biểu hiện trộm cắp.

Từ những thông tin, tài liệu thu thập được, lãnh đạo Công an quận Hải An đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 717N, tập trung lực lượng điều tra, truy xét.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, đến ngày 5/7, cơ quan Công an quận Hải An đã ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Xuân Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ sắc bén, hắn đã phải cúi đầu khai nhận là thủ phạm của 2 vụ trộm.

Bùi Xuân Nguyên khai nhận, sau khi trộm xe, hắn điều khiển xe đến huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tháo rời các bộ phận của xe bán lấy tiền ăn tiêu.

Kết luận của Hội đồng định giá tài sản xác định, tổng giá trị 2 chiếc xe trị giá 100 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an quận Hải An mở rộng điều tra, hoàn tất, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lã Tiến