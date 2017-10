Bắt giữ 2 “quái xế” cướp tài sản trên đường phố

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 13h50 ngày 25/10/2017, chị N.T.H. (SN 1976, ở thôn 4, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang đi xe máy trên cầu Lạc Long hướng về trung tâm thành phố, thì bị hai đối tượng đi trên 1 chiếc xe máy khác áp sát, giật chiếc túi xách đeo trước ngực làm chị H. ngã xuống đường.

Bất ngờ bị giật túi xách, chị H. tri hô cướp. Lúc này, 2 đối tượng rú ga chạy vào đường Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu rồi rẽ vào đường Lê Đại Hành.

Các đối tượng nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ.

Tuy nhiên, hai đối tượng chạy đến đoạn đường qua cửa số 10 Lê Đại Hành thì bị tổ công tác của PC45 kết hợp phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hải Phòng và Công an phường Minh Khai truy đuổi, bắt giữ.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 1 dao lê, 1 xe máy phương tiện gây án và 1 túi xách, trong có 1 điện thoại OPPO, 53.000 đồng và một số giấy tờ của chị H..

Số tang vật thu giữ tại trận.

Tại cơ quan điều tra, lực lượng công an xác định 2 đối tượng là: Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, trú tại xóm Bờ đê, Bến Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên) và Đinh Quang Hải (SN 1988, trú tại 3/13/40 Lạch Tray, Ngô Quyền, hiện ở 78 Trang Quan, An Đồng, An Dương).

Hải từng có 2 tiền án cùng về tội Cướp giật tài sản, trong khi đó Tuấn có 1 tiền án về tội Hủy hoại tài sản.

Mở rộng đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai đã gây ra hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn TP.Hải Phòng thời gian qua.

Hiện, vụ việc đang được PC45 xử lý theo quy định của pháp luật.

Lã Tiến