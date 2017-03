Bắt giữ 2 thiếu niên âm mưu nổ súng trong trường học

BANNING – Hai học sinh đã bị bắt sau khi cảnh sát tìm thấy bằng chứng về việc các học sinh này đang âm mưu thực hiện một vụ nổ súng tại trường trung học Banning, tiểu bang California, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Ba. Vào trưa thứ Hai, viên cảnh sát trực tại trường Banning nhận được thông tin rằng, hai học sinh có thể đang âm mưu một vụ nổ súng trong trường học.

Ngoài ra, một số nhân chứng còn nghe được lời đe dọa của một thiếu niên, nói rằng cậu ta sẽ nổ súng tại trường Banning vào ngày thứ Ba. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát tìm thấy bằng chứng rằng 2 học sinh đang âm mưu tấn công trường học. Tuy nhiên, nhà chức trách không tìm thấy các vũ khí của 2 học sinh này. Cả 2 học sinh, đều 15 tuổi, đã bị bắt và bị giam tại nhà tù vị thành niên Riverside County.

Apple tung ra iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ

CUPERTINO - Hãng điện thoại Apple bất ngờ giới thiệu màu mới – màu đỏ đậm - cho bộ iPhone 7 và 7 Plus hiện tại, và sản phẩm sẽ bắt đầu được bán từ ngày 24 tháng 3. Phiên bản đặc biệt này được sản xuất để tuyên truyền và ủng hộ cho các nghiên cứu phòng chống bệnh AIDS. Trước đây, Apple cũng từng tung ra một số thiết bị màu đỏ, nhưng đây là lần đầu màu này xuất hiện trên iPhone.

iPhone 7 và 7 Plus đỏ chỉ có các loại có bộ nhớ 128 GB và 256 GB, không có bản 64 GB. Giá sản phẩm không khác biệt so với các màu khác, khởi điểm từ $749 Mỹ kim. Như vậy, hiện hai phiên bản iPhone 7 có tổng cộng sáu màu, gồm đen bóng, đen nhám, vàng hồng, vàng, bạc và đỏ. Apple cũng cho biết đã quyên góp $130 triệu Mỹ kim trong suốt 10 năm qua cho tổ chức mang tên (RED), do ca sĩ Bono của nhóm U2 và nhà hoạt động Bobby Shriver thành lập.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc mua iPhone 7 vào thời điểm này không phù hợp khi mà chỉ vài tháng nữa, iPhone 8 sẽ ra đời. Đặc biệt hơn, iPhone 8 còn là mẫu smartphone kỷ niệm 10 năm Apple gia nhập thị trường điện thoại thông minh. Sản phẩm dự kiến sử dụng màn hình cong OLED, hỗ trợ sạc không dây, cùng nhiều tính năng mới mẻ khác.