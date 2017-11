Bắt giữ đối tượng đào mộ trộm hài cốt để “tống tiền”

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát Hình sự – CATP Hải Phòng (PC45) nhận được đơn trình báo của anh T.N.X (41 tuổi, phường 12, Quận 3, TP. Sài Gòn) về việc phần mộ của mẹ anh tại nghĩa trang phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, Hải Phòng) bị kẻ gian đào bới trộm cắp tro hài cốt, sau đó gọi điện cho đòi 2,5 tỷ đồng tiền chuộc.

Đối tượng hạn trong 5 ngày anh X. phải giao tiền không thì sẽ hủy toàn bộ tro hài cốt. Trong 2 ngày 9, 10/11, đối tượng liên tục gọi điện thúc ép gia đình anh X phải sớm giao tiền nhưng đến ngày thứ 3 thì hắn cắt toàn bộ thông tin liên lạc.

Phần mộ mẹ anh X. bị đối tượng cạy phá lấy trộm tro hài cốt. Ảnh: ANHP

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc CATP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo phòng PC 45 và các đơn vị nghiệp vụ CATP, phối hợp với Công an quận Dương Kinh tổ chức xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng.

Sau một thời gian ngắn tích cực điều tra, lực lượng công an đã khoanh vùng đối tượng nghi vấn là Đỗ Minh Trí (SN 1980, ở khu Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh). Trí làm nghề lao động tự do, hiện đang chung sống với 4 người phụ nữ khác nhau và sinh được 5 đứa con.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Minh Trí đã khai nhận hành vi phạm tội. Do cờ bạc và ăn chơi dẫn đến nợ nần, biết gia đình anh X. giàu có, mẹ mới mất đang được an táng tại Nghĩa trang phường Anh Dũng nên khoảng 20 giờ ngày 8/11, Trí mang theo búa, xà beng, xẻng đi xe máy đến khu vực mộ của mẹ anh X. đào phần mộ, lấy toàn bộ số tro hài cốt cho vào 3 túi nilon rồi để vào ba lô đem về nhà cất giấu trong chiếc bể lọc nước bỏ không. Số dụng cụ búa, xà beng và xẻng, Trí đem ra cầu Rào, vứt xuống sông Lạch Tray phi tang.

Sau đó, hắn gọi điện cho anh X đòi tiền chuộc.

Khánh Hòa

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất