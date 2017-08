Bắt giữ hành khách mang vũ khí quân sự chuẩn bị lên máy bay

– Hành khách mang vũ khí chuẩn bị lên máy bay đi Đài Loan thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

XEM VIDEO:

Ngày 20/8, thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.Sài Gòn cho hay, vừa chặn bắt 1 hành khách mang vũ khí quân sự lên máy bay chuẩn bị xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Theo đó hành khách bị tạm giữ là 1 người mang quốc tịch Đài Loan, 31 tuổi.

Lượng tang vật vũ khí quân sự khủng bị thu giữ

Theo đó, người này đang làm thủ tục lên máy bay đi Đài Loan thì lực lượng Hải quan phát hiện có dấu hiệu nghi vấn. Hải quan phối hợp cùng lực lượng An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng An ninh – Bộ Công an tiến hành kiểm tra hành lý cá nhân của hành khách.

Quân phục của lực lượng NATO

79 bộ báng súng

Qua đó lực lượng các đơn vị phối hợp đã phát hiện thu giữ lượng lớn trang thiết bị quân sự mà hành khách này mang theo khi xuất cảnh. Cụ thể lượng tang vật gồm: 79 bộ báng súng ngắn mới 100%, 2 máy truyền tin dùng trong quân sự, 1 mặt nạ phòng độc và một số vũ khí, quân trang khác như vỏ đạn M79, vỏ đạn AR15, vỏ lựu đạn, ba lô quân dụng, quần áo quân phục của lực lượng NATO… đã qua sử dụng.

Được biết, đây là mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định. Các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ đối tượng cùng số tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Linh An – Văn Châu