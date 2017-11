Bắt giữ người chồng đâm vợ nguy kịch, rồi cắt cổ tự sát

Theo báo Công an TP.Sài Gòn, đến 19h ngày 9/11, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Long An đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Dũng (SN 1983, ngụ TP.Tân An, tỉnh Long An) cho cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Lực lượng công an khống chế Dũng và đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: Báo Long An).

Chị Lê Thị Ng. (SN 1987, vợ Dũng), nạn nhân của vụ việc đang nguy kịch, được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, theo báo Long An, khoảng 17h cùng ngày, Dũng cầm dao đến trước quán ăn T.T. (đường Hồ Văn Long, phường 2, TP.Tân An) quan sát. Lúc này, chị Ng. vốn là nhân viên của quán T.T, đang dọn dẹp vệ sinh.

Thấy chồng từ ngoài đi vào, chị Ng. chưa kịp hỏi chuyện thì Dũng lao tới, rút dao giấu sẵn trong túi quần đâm liên tiếp 3 nhát vào lưng vợ.

Vụ việc gây náo loạn khu vực, nhiều người dân hiếu kỳ dừng xe đứng xem (Ảnh: Báo Long An).

Sau khi chị Ng. gục tại chỗ, Dũng tiếp tục cầm dao la hét và tự cắt cổ mình. Dù máu chảy nhiều nhưng vết thương không sâu nên Dũng chạy ra đường Hồ Văn Long thì bị lực lượng công an khống chế.

Một người làm chung với nạn nhân thông tin với báo Long An, chị Ng. làm nhân viên tại quán T.T hơn 2 năm nay. Thời gian gần đây, chị Ng. có than phiền về cuộc sống gia đình, người chồng thất nghiệp, lêu lổng. Thế nên, chị Ng. cũng đang có ý định ly hôn.

Ngọc Lài (tổng hợp)