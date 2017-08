Bắt hung thủ sát hại người, giấu xác trong tủ quần áo

– Hung thủ giết người, giấu xác trong tủ quần áo của gia đình vừa bị bắt giữ vào chiều nay (21/8).

Liên quan đến vụ “hai người phụ nữ hoảng loạn khi phát hiện xác người trong tủ quần áo” như VietNamNet đã thông tin, diễn biến mới nhất vào đầu giờ chiều 21/8, cơ quan CSĐT công an TP.Sài Gòn phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ được nghi can gây án.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Quốc Phương (SN 1987, ngụ ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Công an phong tỏa hiện trường vụ 2 người phụ nữ phát hiện xác người trong tủ quần áo để phục vụ điều tra

Hiện công an đang lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân gây án của đối tượng Phương. Tuy nhiên, bước đầu Phương khai nhận đã sát hại anh Nguyễn Võ Thanh P. (SN 1989, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) rồi giấu xác trong nhà Phương ở đường Phan Văn Hớn, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Như VietNamNet đã thông tin, trước đó vài ngày vợ chồng Phương xảy ra mâu thuẫn gay gắt nên người vợ đã dẫn con đi nơi khác sinh sống.

Chiều 16/8, hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thối nghi ngờ bốc ra từ nhà của Phương nên gọi cửa kiểm tra nhưng không thấy ai trong nhà. Người dân gọi cho vợ của Phương về để tìm hiểu.

Sau đó người vợ của Phương đi cùng 1 người bạn về nhà. Vào nhà, 2 người phụ nữ kiểm tra từng ngóc ngách và hoảng hồn khi phát hiện xác người đàn ông lạ, dấu trong áo mưa trong tủ áo.

Khi vào cuộc điều tra, công an mời làm việc với nhiều người hàng xóm xung quanh. Người dân cung cấp thông tin, sáng 16/8 thấy ông Phương mở cửa nhà nhưng sau đó không thấy xuất hiện nữa.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Linh An