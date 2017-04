Bắt kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi dẫn đến có thai

Vì nghèo, cha mẹ và ông bà ngoại của bé gái này đều đi làm công, để em ở nhà sau giờ học nên bị kẻ hàng xóm dòm ngó.



VĨNH LONG - Chiều thứ Sáu, công an cho biết họ đã quyết định bắt tạm giam Huỳnh Thanh Trung bốn tháng. Trung, 38 tuổi (có tin ghi là 40 tuổi), ngụ ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, đã bị bắt vì tội hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân sống cùng xóm với thủ phạm.





Huỳnh Thanh Trung đã tìm cách tự tử nhưng còn sống, nay phải chịu tội hiếp dâm trẻ vị thanh niên.



Trung đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé 10 tuổi khiến nạn nhân mang thai hơn 4 tuần.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến tận bệnh viên Cần Thơ để bắt ông Trung, vì ông đã tìm cách tự tử bằng cách uống thuốc diệt sâu bọ nhưng được cứu sống để chịu tội.



Nạn nhân được cho biết bằng tên viết tắt là N.K.H, sinh ngày 7 tháng 9, 2007, tức là chưa đầy 10 tuổi.

Vào ngày thứ Năm, bà ngoại của bé gái có nói với báo Dân Trí, “Ngày thứ Hai (27/3), bé gọi điện thoại lên Sài Gòn nói tháng này sao tới ngày vẫn chưa thấy kinh nguyệt. Thấy sự việc có gì đó bất ổn nên tôi xin nghỉ làm, tức tốc về quê xem tình hình như thế nào. Về tới nhà, tôi mua que thử thai thấy hai gạch nên tá hỏa hỏi chuyện nhưng bé cũng không dám khai ai là thủ phạm. Sau một hồi thuyết phục, bé mới khai bị thanh niên hàng xóm nhiều lần cưỡng hiếp.”



Nghi can Trung sống cách nhà chừng 150 thước.

Bà ngoại cho biết từ nhỏ bé H. ở nhà với ông bà ngoại vì cha và mẹ đều đi làm thuê ở xa. Gần đây, chính bà cũng phải lên thành phố đi làm giúp việc nhà nên bé H. ở nhà với ông ngoại. Tuy nhiên, nhà không có ruộng đất nên ông ngoại cũng thường xuyên đi làm thuê nên sau giờ học bé H. phải ở nhà một mình.

Bé H. kể với Dân Trí, “Cách đây mấy tháng, giữa trưa con đang ở nhà một mình thì bị chú hàng xóm qua nắm tóc, kéo con vào trong phòng. Con không dám la vì chú dọa sẽ đánh. Những lần sau, chú đều hăm dọa sẽ giết chết, nên con không dám kể với ai.”



Bà ngoại cũng kể lại với báo Pháp Luật, “Tôi gặng hỏi hoài thì con nhỏ khóc rồi mới mếu máo nói bị thằng Trung ở chung xóm làm bậy nhiều lần vào những lúc ông ngoại đi vắng. Con nhỏ còn nói với tôi là người ta hăm giết con ngoại ơi. Tôi nghe mà đứt từng đoạn ruột, con nhỏ có biết gì đâu. Nghe người ta hăm dọa như vậy nên con nhỏ không dám nói lại với ai.”



Sau khi về nhà và biết chuyện, bà ngoại dẫn đứa cháu ngoại đến phòng khám tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để chiếu siêu âm thì được biết cháu gái đã mang thai bốn, năm tuần. Gia đình lập tức báo công an.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, sau khi biết sự việc không thể che giấu, nghi can Trung đã uống thuốc trừ sâu tự tử và được điều trị tại bệnh viện trung ương Cần Thơ trong sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an. Ngay sau khi được bác sĩ cho xuất viện chiều thứ Sáu, nghi can bị bắt ngay lập tức.