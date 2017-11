Bắt khẩn cấp đối tượng lừa lấy xe máy, túi xách bạn gái mới quen

Ngày 5/11, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Thành tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Nhân dân).

Theo báo Công an Nhân dân, tối 4/11, Công an TP.Bến Tre phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Thành.

Trước đó, Thành và chị Đặng Thị L. (37 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) quen nhau qua mạng xã hội. Có ý định tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản nên sáng 4/11, Thành rủ chị L. đi mua sắm ở chợ phường 3, TP.Bến Tre.

Không chút đề phòng, chị L. đồng ý và đưa xe mô tô của mình cho Thành điều khiển chở chị từ tỉnh Tiền Giang sang Bến Tre.

Khi đến chợ Bến Tre, Thành bảo chị L. đưa túi xách của chị cho y giữ. Lợi dụng lúc nạn nhân đang mua hàng, Thành lấy xe mang theo túi xách của chị chạy về nhà mình ở huyện Chợ Gạo.

Bên trong túi xách của chị L. có 6,6 triệu đồng, 2,5 chỉ vàng 24k, 7 chỉ vàng 18k, 3 sổ tiết kiệm có trị giá hơn 300 triệu đồng cùng một số giấy từ tùy thân.

Sau khi về nhà mình, Thành lấy toàn bộ số vàng trong túi xách của chị L. đem bán được 18,2 triệu đồng.

Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng công an tổ chức truy tìm và bắt được Nguyễn Hữu Thành cùng toàn bộ tang vật tại nhà y vào buổi chiều cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngọc Lài (tổng hợp)