Bắt nam thanh niên dụ dỗ quan hệ với bé gái 14 tuổi

Tại cơ quan công an, bước đầu Cần khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thông qua mạng xã hội, Cần làm quen và nhiều lần trò chuyện với bé Hoa. Sau đó, Cần hẹn gặp nói chuyện. Thông qua trò chuyện, Cần biết bé Hoa đang tìm việc nên hứa sẽ lo chỗ ăn ở và chỗ làm cho em.

Đối tượng Cần. Ảnh: C.T.

Ngày 20/10, tin tưởng nên bé gái đã lên TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương gặp Cần. Sau đó, Cần đã rủ bé Hoa về phòng trọ thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngoài ra, Cần còn đưa Hoa tới khách sạn để thực hiện thêm 1 lần nữa. Ngày 21/10, gia đình bé Hoa phát hiện bé bỏ đi đâu không rõ nên đã từ tỉnh Trà Vinh tìm tới nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để cầu cứu. Tiếp nhận thông tin, nhóm hiệp sĩ đã lần theo dấu vết của gia đình cung cấp.

Khoảng 7h ngày 22.10, nhóm hiệp sĩ phát hiện bé Hoa đang ở khu phố Tân Long, xã Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương nên đã tổ chức tìm kiếm cùng với người nhà của em. Đến 10h cùng ngày, nhóm đã tìm thấy bé Hoa. Bé Hoa cho biết, người đàn ông tên Cần hứa tìm chỗ ở, kiếm việc cho em đi làm và đã bị anh ta quan hệ 2 lần. Lúc đó, Cần không có ở phòng trọ.

Nhóm hiệp sĩ giải cứu bé gái 13 tuổi cho gia đình. Ảnh: C.T.

Nhóm hiệp sĩ đã tìm tới nơi Cần làm việc ở khu phố Tân Long, xã Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, nhóm liên hệ với chủ cơ sở nơi Cần đang làm việc để mời Cần về công an làm việc. Tại cơ quan công an, Cần khai nhận hành vi phạm tội. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Theo Chí Tâm/Dân Việt

