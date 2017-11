Bắt người mẹ mang con 2 tuổi bán sang Trung Quốc

Đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1983, trú tại xã Tân Lập, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), Hoàng Xuân Tân (SN 1981, trú tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), Dương Thị Diễm (SN 1978, trú tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng), La Thị Ngân (hoặc My, SN 1988, trú tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.

Trước đó, vào hồi 2h ngày 21/10/2017, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt được đối tượng truy nã Hoàng Xuân Tân theo quyết định truy nã số 16 ngày 23/7/2017 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Nông về hành vi mua bán người.

Quá trình bắt đối tượng Tân phát hiện một phụ nữ đi cùng là Huỳnh Thị Thu Thủy có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về cơ quan công an làm rõ.

Sau khi đưa các đối tượng về trụ sở, lực lượng công an phát hiện một sự thật không thể tin nổi khi chính Thủy khai nhận, đã bàn bạc và cùng với đối tượng Diễm đưa con trai của Thủy mới 2 tuổi sang Trung Quốc bán.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán người bị bắt giữ.

Theo lời khai của Thủy, vào ngày 6/10, Thủy và Diễm đưa con trai của Thủy đến cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn sau đó gọi cho Hoàng Xuân Tân đến đón, đưa vào tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tân đã đưa Diễm và Thủy đến gặp để thỏa thuận bán bé trai cho một đôi vợ chồng người Trung Quốc với giá 60 nghìn nhân dân tệ (hơn 220 triệu đồng đồng tiền Việt Nam).

Bán xong, Ngân đưa cho Tân 40 nghìn nhân dân tệ (hơn 140 triệu đồng), cho Thủy 13 nghìn nhân dân tệ (hơn 48 triệu đồng).

Sau khi các đối tượng khai nhận hành vi bán trẻ em sang Trung Quốc cơ quan Công tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với Công an Trung Quốc để tìm và giải cứu em bé.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn