Bắt nóng 3 nghi can cướp điện thoại của người đi đường

Ba nghi can cướp giật bị bắt ngay tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, chị Hồ Thị Mỹ Linh (33 tuổi, ngụ Kiên Giang) đang đi trên đường thì bị 2 thanh niên đi chung xe máy áp sát giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Thời điểm này, các thành viên CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa đang đứng ở gần đó đã phát hiện 2 người rồ ga xe máy phóng bạt mạng và nghe tiếng tri hô cướp của nạn nhân liền truy đuổi.

Trong lúc truy đuổi, có 1 thanh niên khác chạy xe máy đánh võng nhằm cản đường những người truy đuổi.​

Từ trái qua gồm: Huỳnh Chí Linh, Nguyễn Chí Linh và Huỳnh Văn Đại

Qua đoạn đường hơn 3km từ P.Bình Chuẩn (TX.Thuận An) đến P.Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên, Bình Dương) các thành viên CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa đã ép được xe máy, bắt gọn cả 3 đối tượng.

Qua lời khai ban đầu, hai nghi can khai nhận tên Nguyễn Chí Linh, Huỳnh Chí Linh (cùng 20 tuổi, ngụ Cà Mau) đi chung xe máy đã giật điện thoại của chị Linh. Người còn lại cản đường những người truy đuổi khai tên Huỳnh Văn Đại (ngụ Bạc Liêu).

Các thành viên CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa đã thu hồi được 2 điện thoại di động mà 3 nghi can này khai nhận đã cướp giật được trong chiều 31.10.

Ngoài ra, các thành viên CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa cũng thu được 1 con dao và 1 khẩu súng điện.

Hiện cả 3 nghi can và tang vật đã được bàn giao cho Công an P.Bình Chuẩn (TX.Thuận An) xử lý.

Theo Thanh Niên

